Директор Большого театра поддерживает поправки в законопроект о борьбе с "билетной мафией"

СУДАК, 21 июня. /ТАСС/. Генеральный директор Большого театра Владимир Урин участвовал в обсуждении новых поправок в законопроект о борьбе с так называемой билетной мафией, который комитет Госдумы по культуре рекомендовал принять во втором, основном чтении. Все решения были с ним согласованы, сообщил он ТАСС в пятницу на форуме "Таврида".

"С нами все согласовывалось, обсуждалось, был и [директор Театра им. Е. Б. Вахтангова] Кирилл Игоревич Крок. Все поправки, которые сейчас внесены, мы в курсе дела. Чуть-чуть на последнем этапе мы внесли свои предложения, с ними согласилось правительство", - сказал он.

Законопроект предлагает запретить реализацию билетов по цене выше стоимости, указанной на билете, а продавать билеты смогут только организации культуры либо уполномоченные ими лица на основании договора. Комитет по культуре при Госдуме рекомендовал принять законопроект во втором чтении с учетом ряда поправок. Одна из них устанавливает, что билет в театр или филармонию можно будет вернуть по схеме, действующей на железнодорожном транспорте: размер компенсации будет зависеть от времени, оставшегося до спектакля или концерта.

Другая рекомендованная поправка устанавливает: если зритель пропустил мероприятие в связи со своей болезнью или смертью члена семьи (близкого родственника) и может подтвердить это документально, порядок возврата билета будет регулироваться подзаконными актами - "правилами и условиями, установленными правительством РФ".

После принятия в трех чтениях закон должен вступить в силу с 1 сентября этого года.