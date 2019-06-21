Фильм "Дылда" Кантемира Балагова выйдет в прокат более чем в 10 странах

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Фильм "Дылда" российского режиссера Кантемира Балагова выйдет в прокат более чем в десяти зарубежных странах. Об этом в пятницу сообщил один из продюсеров киноленты Александр Роднянский.

"На сегодняшний день "Дылда" продана для проката в следующие страны: Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Литва, Латвия, Эстония, Испания, Греция, Италия, Румыния, Турция, Бразилия и Китай. На финальной стадии подписания находятся контракты о прокате в США и Великобритании", - написал он на своей странице в Instagram.

Роднянский добавил, что в Белоруссии картину можно будет посмотреть в Минске. Кроме того, в данный момент идут переговоры с дистрибьюторами практически во всех странах Европы, так что список может расшириться.

В России кинолента вышла в прокат в пятницу. Фильм "Дылда" - вторая полнометражная картина Балагова, принесшая ему награду в номинации лучший режиссер в программе Каннского кинофестиваля "Особый взгляд". Лента рассказывает историю двух молодых фронтовичек, которые возвращаются в послевоенный Ленинград и пытаются начать новую мирную жизнь.

Балагов дебютировал в большом кино с фильмом "Теснота" в конкурсной программе "Особый взгляд" 70-го Каннского кинофестиваля, где был удостоен приза FIPRESCI (ФИПРЕССИ) Международной федерации кинопрессы.