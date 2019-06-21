{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Фильм "Дылда" Кантемира Балагова выйдет в прокат более чем в 10 странах

В данный момент идут переговоры с дистрибьюторами практически во всех странах Европы

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Фильм "Дылда" российского режиссера Кантемира Балагова выйдет в прокат более чем в десяти зарубежных странах. Об этом в пятницу сообщил один из продюсеров киноленты Александр Роднянский.

"На сегодняшний день "Дылда" продана для проката в следующие страны: Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Литва, Латвия, Эстония, Испания, Греция, Италия, Румыния, Турция, Бразилия и Китай. На финальной стадии подписания находятся контракты о прокате в США и Великобритании", - написал он на своей странице в Instagram.

Роднянский добавил, что в Белоруссии картину можно будет посмотреть в Минске. Кроме того, в данный момент идут переговоры с дистрибьюторами практически во всех странах Европы, так что список может расшириться.

В России кинолента вышла в прокат в пятницу. Фильм "Дылда" - вторая полнометражная картина Балагова, принесшая ему награду в номинации лучший режиссер в программе Каннского кинофестиваля "Особый взгляд". Лента рассказывает историю двух молодых фронтовичек, которые возвращаются в послевоенный Ленинград и пытаются начать новую мирную жизнь.

Балагов дебютировал в большом кино с фильмом "Теснота" в конкурсной программе "Особый взгляд" 70-го Каннского кинофестиваля, где был удостоен приза FIPRESCI (ФИПРЕССИ) Международной федерации кинопрессы.

Теги
Россия
Мединский: Ялтинской киностудии нужен частный инвестор, который сможет ее восстановить
Министр культуры России отметил, что ему хочется, чтобы студия была восстановлена, но для этого должен быть соответствующий серьезный частный бизнес
Читать полностью