Мединский: Ялтинской киностудии нужен частный инвестор, который сможет ее восстановить

СУДАК (Республика Крым), 21 июня. /ТАСС/. Ялтинской киностудии нужен частный инвестор, который сможет ее восстановить, сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский в пятницу на сессии в форме "прожарки" "Цензура в российской культуре: миф или реальность" на форуме "Таврида".

Ранее сообщалось, что на базе киностудии Крымский киномедиацентр, который входит в структуру республиканского Минкультуры планирует создать развлекательный комплекс "Кинопарк "Ялта" с открытыми кинотеатрами, музеем кинематографа и аллеей героев фильмов и возобновить кинопроизводство.

"Либо государство начинает за наш с вами счет восстанавливать студию, и непонятно, что будет, никто не знает. Но в большинстве случаев государственный бизнес неэффективен. Либо находится частный инвестор, который выкупает эту землю вместе с забытыми полуразрушенными ангарами, там есть красивый участок земли. И восстанавливает эту студию", - сказал Мединский. Он добавил, ему хочется, чтобы студия была восстановлена, но для этого должен быть соответствующий серьезный частный бизнес.

Ялтинская киностудия находится в собственности Республики Крым, в частности министерства культуры республики. В декабре 2018 года она вошла путем объединения двух государственных бюджетных учреждений в состав ГБУ "Крымский киномедиацентр".

Киностудию в Ялте основал в 1917 году известный российский кинематографист Александр Ханжонков.

Крым известен своей кинематографической историей всему миру. Ведущие киностудии СССР неоднократно использовали уникальное месторасположение полуострова. В советский период там сняли более 400 фильмов.