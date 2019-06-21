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Мединский: Ялтинской киностудии нужен частный инвестор, который сможет ее восстановить

Министр культуры России отметил, что ему хочется, чтобы студия была восстановлена, но для этого должен быть соответствующий серьезный частный бизнес

СУДАК (Республика Крым), 21 июня. /ТАСС/. Ялтинской киностудии нужен частный инвестор, который сможет ее восстановить, сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский в пятницу на сессии в форме "прожарки" "Цензура в российской культуре: миф или реальность" на форуме "Таврида".

Ранее сообщалось, что на базе киностудии Крымский киномедиацентр, который входит в структуру республиканского Минкультуры планирует создать развлекательный комплекс "Кинопарк "Ялта" с открытыми кинотеатрами, музеем кинематографа и аллеей героев фильмов и возобновить кинопроизводство.

"Либо государство начинает за наш с вами счет восстанавливать студию, и непонятно, что будет, никто не знает. Но в большинстве случаев государственный бизнес неэффективен. Либо находится частный инвестор, который выкупает эту землю вместе с забытыми полуразрушенными ангарами, там есть красивый участок земли. И восстанавливает эту студию", - сказал Мединский. Он добавил, ему хочется, чтобы студия была восстановлена, но для этого должен быть соответствующий серьезный частный бизнес.

Ялтинская киностудия находится в собственности Республики Крым, в частности министерства культуры республики. В декабре 2018 года она вошла путем объединения двух государственных бюджетных учреждений в состав ГБУ "Крымский киномедиацентр".

Киностудию в Ялте основал в 1917 году известный российский кинематографист Александр Ханжонков.

Крым известен своей кинематографической историей всему миру. Ведущие киностудии СССР неоднократно использовали уникальное месторасположение полуострова. В советский период там сняли более 400 фильмов.

Теги
Мединский, Владимир РостиславовичРоссияКрым
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