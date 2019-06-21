Гран-при кинофестиваля "Зеркало" получил фильм Кантемира Балагова "Дылда"

ТАСС, 21 июня. Гран-при XIII кинофестиваля имени Андрея Тарковского "Зеркало", который проходил в Ивановской области с 14 по 21 июня, получил российский фильм "Дылда" режиссера Кантемира Балагова. Победителя объявили члены международного жюри Алиса Хазанова и Маурицион Брауччи.

Сам Балагов на церемонию вручения приехать не мог, в это время режиссер находился в Новосибирске. Организаторы представили зрителям его видеообращение, в котором он поблагодарил всех за признание его работы и выразил сожаление, что "не может быть сейчас вместе со всеми на фестивале".

"Я знаю, что на показе "Дылды" было много молодых людей, что был полный зал, тишина, это очень трогательно. Я рад, что фильм до многих дотронулся, многих коснулся, это была цель этого фильма, мы снимали его для молодых людей. Это честь для меня, большой аванс. Я надеюсь, что этот аванс я оправдаю дальнейшими фильмами", - сказал Балагов.

Фильм "Дылда" в рамках конкурсной программы кинофестиваля представили ивановским зрителям накануне. В центре сюжета жизни двух фронтовых подруг, которые находят друг друга в пережившем блокаду Ленинграде. Они пытаются вернуться к жизни и просто выжить в послевоенном 1945-м году. Но для них начинается другая, возможно, более страшная война - с близкими и с самими собой.

Свою награду вручило также жюри молодых критиков "Голос". Ее получил фильм режиссера Эльмара Иманова "Конец фильма". Жюри кинозрителей наградило фильм Александра Золотухина "Мальчик русский". Первый приз "За профессиональные достижения" разделили фильмы режиссера Эльмара Иманова "Конец фильма" и "Бумажные флаги" режиссера Натана Амброзиони. Приз за лучшую режиссуру получила картина "Красный" режиссера Беньямина Найштата.

Награду за весомый вклад в творчество Андрея Тарковского также получил художник-постановщик фильма "Сталкер" Рашит Сафиуллин, создавший легендарную "зону" в фильме. Кинофестиваль завершился фильмом Сергея Бодрова "Кавказский пленник". Представили его сам режиссер и актер Олег Меньшиков. "Я поздравляю всех с закрытием фестиваля. Мне кажется, что призы были выданы справедливо, все было по-честному. Зритель в Иваново замечательный. Мне кажется, что нам все удалось", - сказал президент кинофестиваля Сергей Бодров.

О кинофестивале

Кинофестиваль им. Андрея Тарковского "Зеркало" проходил в Ивановской области с 14 по 21 июня. В программе было представлено более 40 кинопоказов, а также международная конференция, лекторий, книжная ярмарка и художественная выставка. Также фестивальные фильмы проехали по городам Ивановской области по программе "Кино на колесах". Фестиваль учрежден правительством области при поддержке Минкультуры РФ в 2007 году.