Голодец и Мединский приняли участие в открытии смены форума "Таврида" в честь Года театра

СУДАК, 21 июня. /ТАСС/. Смена форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0", посвященная Году театра в России, открылась в пятницу в крымском городе Судак. В открытии смены приняли участие вице-премьер РФ Ольга Голодец и министр культуры России Владимир Мединский.

В день открытия состоялась мотивационная сессия "Россия - страна возможностей" с участием членов оргкомитета по проведению Года Театра в РФ, а также музыкантов, блогеров, архитекторов, режиссеров и актеров, в том числе ректора Академии балета им. Вагановой Николая Цискаридзе.

"Таврида"- удивительное место, сюда попадают самые креативные и талантливые, я надеюсь, что здесь сидят люди, которые будут определять будущее нашего российского искусства. У вас есть несколько преимуществ, вы пришли в отрасль, которая в России традиционно сильна. Мы очень конкурентны, и это дает вам преимущество, но оно должно быть реализовано, нужно каждый день думать, творить, не бояться, не стесняться, выражать то, что вы задумали, тогда у вас будет успех", - напутствовала Голодец участников форума.

Участники форума задали неудобные вопросы Мединскому на сессии в форме "прожарки" "Цензура в российской культуре: миф или реальность". Министр культуры поделился своими мыслями о конфликте блогера Евгения Баженова (BadComedian) и кинокомпании Kinodanz, о проблемах региональных театров и возможностях их решения, о цензуре в фильме "Рокетмен" (Rocketman) про певца и композитора Элтона Джона, о возможности своего участия в интервью Юрию Дудю и о многом другом.

"Я думаю, важно, чтобы молодежь понимала, что государство создает огромное количество возможностей, надо просто уметь этими возможностями воспользоваться. В мои годы никогда ничего подобного не было. Я надеюсь, что многие отсюда вынесут и идею, и контакты, и дружбу, и самое главное, энергию работать, добиваться чего-то", - поделился с журналистами Мединский.

Открытие смены завершил концерт, на котором выступили участники предыдущих смен форума, а также акустический вечер у костра, посвященный дню рождения Виктора Цоя.

Возможности смены

Смена "Год театра" проходит на площадке форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0" с 20 по 26 июня. В ней примут участие более 400 актеров, режиссеров, писателей, драматургов и продюсеров, а также представителей театральной индустрии со всей страны в возрасте от 18 до 35 лет.

Участники смены пройдут обучение на общих образовательных сессиях, а также в творческих мастерских МХАТа им. Горького, театральной школы Олега Табакова, школы-студии МХАТ, мастерской Петра Фоменко и других партнеров форума. В том числе в рамках смены форума будет работать выездная приемная комиссия Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова. По итогам смены будут созданы проекты, лучшие из которых будут награждены грантами.

"Наша идея - сперва обсудить особенности творчества четырех важнейших театральных профессий: драматург, продюсер, актер, режиссер. Сперва мы будем учиться по отдельности, а потом мы попробуем друг на друга повлиять, создать единое целое - настоящий хотя бы эскиз спектакля", - рассказал художественный руководитель МХАТ им. Горького Эдуард Бояков, выступающий куратором одной из школ форума.

О форуме

Пятый юбилейный форум "Таврида 5.0" проходит в два этапа. Участники первых шести смен вовлечены в благоустройство территорий форума и фестиваля "Таврида - ARTRUSSIA". С июня по август пройдет шесть профильных смен, участниками которых станут музыканты, литераторы, продюсеры, представители народных направлений, архитекторы, художники, комедианты, блогеры и театралы. Молодые специалисты примут участие в трехуровневой образовательной программе.

Форум "Таврида" - уникальная образовательная платформа в области культуры и искусства. С 2015 года на нем было выдано более 300 грантов на сумму 40 млн рублей. Это единственный федеральный форум, где в 2018 году функционировал конвейер в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов "Творческие инициативы молодежи".

Организатором форума "Таврида" является автономная некоммерческая организация "Центр развития культурных инициатив".