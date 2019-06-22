Владимир Машков принял участие в открытии фестиваля КукАRТ в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Почетный гость XXV Международного фестиваля КукАRТ, народный артист России Владимир Машков принял в субботу участие в открытии этого праздника, подчеркнув в беседе с журналистами, что является большим патриотом искусства кукольного театра.

"Мое детство мое прошло за кулисами Новокузнецкого кукольного театра, где папа был артистом, а мама - режиссером. Мои родители истово служили этому великому искусству. Это часть моей души, часть моей жизни", - сказал Машков. Он считает, что "артисты театра кукол - это великие, святые, открытые, фанатичные, преданные люди, потому что это - непростая профессия".

Машков рассказал, что сейчас в Театре Олега Табакова, которым он руководит, своими силами сочиняется пьеса, в которой, по его словам, "мы попытаемся совместить драматического актера с куклой". "Я давно об этом мечтал, понимая, что куклы могут быть разными", - сказал артист.

Новокузнецкий театр кукол "Сказ", где работали родители Машкова, покажет на фестивале спектакль "По ниточке ходить я не желаю", где герой народной комедии Петрушка встречается на Невском проспекте с Марионеткой. Владимир Машков с теплотой отозвался об этом театре, с которым он связан и поныне. В 2011 году он учредил свою премию - "Золотой Львенок" для награждения юных артистов на фестивале "Кукла в детских руках" в Новокузнецке.

В программе КукАRТа - 60 спектаклей театров России, Белоруссии, Болгарии, Германии, Испании, Казахстана, Польши, Швеции. Все они будут бесплатными для зрителей, надо лишь успеть подать заявку на посещение. КукАRТ воздаст должное Санкт-Петербургскому театру марионеток имени Евгения Деммени по случаю 100-летия со дня основания этого славного коллектива. Особым событием станет в воскресенье специальная программа "Петрушки на Невском", в которой покажут свои представления 15 театров из разных регионов страны, а также бродячие кукольники из Бразилии, Израиля, Египта, Турции, Чили, Эстонии.