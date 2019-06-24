Люк Бессон: лучше, чем сами русские, о России не снимет никто

Французский режиссер и продюсер Люк Бессон дал интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", в котором рассказал о выходящей в прокат драме "Курск", отношении к русскому характеру и кино.

По словам Бессона, всему миру есть чему поучиться у жителей поселка Видяево в Мурманской области, и фильм "Курск" был снят с большим уважением к семьям российских подводников, погибших в катастрофе в Баренцевом море. Режиссер выразил надежду, что съемочная группа не допустила ошибок и клише о России. Люк Бессон также отметил, что хотел бы видеть больше российских фильмов на международном рынке, где доминирует американское кино.

Полный текст интервью читайте на сайте: https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/577587