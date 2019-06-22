В Петербурге пройдет конференция "ПроЧтение Анны Ахматовой", посвященная 130-летию поэта

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Конференция "ПроЧтение Анны Ахматовой", организованная Российской национальной библиотекой (РНБ) и Музеем Анны Ахматовой и приуроченная к 130-летию со дня рождения поэта, пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 25 июня на двух площадках: в Главном здании РНБ и Музее Анны Ахматовой в Фонтанном Доме.

В программе мероприятия: круглый стол "Анна Ахматова в контексте мировой культуры" (ведущие Наталья Иванова, Олег Лекманов), круглый стол "Анна Ахматова и творческая практика сегодня" (ведущая Полина Барскова), круглый стол "Музей поэта сегодня" (ведущая Наталья Громова) и другое.

"У творчества Ахматовой много граней. Конечно, оно во многом - ключ к женскому взгляду на мир, на отношения с другими людьми, на происходящее вокруг. Но что гораздо более важно - это ее чувство глубинных пластов русской истории. Осознание неразрывной связи дня сегодняшнего с тем, что было в прошлом. Ахматова - поэт XX века, со всеми испытаниями, которые выпали на долю России, на долю ее поколения: две войны, две революции, репрессии, позже возвращение репрессированных и ее надежда на то, что Россия сидевшая посмотрит в глаза России сажавшей", - сказала ТАСС директор музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме (Санкт-Петербург) Нина Попова.

Попова отметила, что Ахматова была поэтом, который "сам находил ответы на вопросы, и очень жестокие вопросы, которые перед ней стояли". "Ведь она - автор "Реквиема". Для этого нужно иметь силу, это не просто желание высказаться, а понимание своего предназначения, своей миссии. Бог дал ей возможность увидеть и назвать что-то, чего обычный человек даже не заметит. "Реквием", собственно говоря, это молитва-оплакивание, это своего рода воскрешение тех, кого нет на свете, тех людей, которые бесследно ушли, просто промелькнули, как тень, и после них ничего не осталось", - добавила она.

Программа празднования

С 19 июня в Русском музее начала свою работу экспозиция "Анна Ахматова. К 130-летию со дня рождения", на которой представлено 10 живописных, графических и скульптурных портретов, созданных современниками. Среди них такие значимые для русского искусства мастера, как Натан Альтман, Николай Тырса, Кузьма Петров-Водкин, Владимир Фаворский.

К 130-летию со дня рождения в музее поэта в Фонтанном Доме открылась выставка "Настоящий ХХ век. Фотоверсия", на которой собрано более 200 подлинных фотографий. А в день официального празднования (23 июня) в саду Фонтанного Дома выступит Юлия Рутберг с авторской программой "10 вопросов к Ахматовой". Соавтором программы станет композитор и музыкант, трубач-виртуоз Вячеслав Гайворонский.

25 июня в Малом зале музея пройдет премьерный показ фильма Елены Якович "Анна Ахматова. Вечное присутствие". А в июле поклонников Ахматовой сможет заинтересовать выставка "Ахматова и Данте", на которой будет представлена графика художников Санкт-Петербурга и Венеции.

Классик отечественной поэзии

Анна Андреевна Ахматова (1889 - 1966) родилась 11 июня (23 июня) 1889 года в Одессе. Первое образование получила в Мариинской гимназии в Царском Селе, затем было обучение в Фундуклеевской гимназии Киева. Первое стихотворение опубликовала в 1911 году, а первый сборник ("Вечер") выпустила в 1912 году. Настоящую известность Ахматовой принес второй сборник "Четки" (1914), вышедший тиражом 1 тыс. экземпляров.

Творчество Ахматовой затрагивает трагические для страны темы. Например, одно из самых значительных произведений, поэма "Реквием" (1935 - 1940) отображает нелегкую судьбу женщины, чьи близкие люди страдали от репрессий. Умерла Ахматова в подмосковном санатории 5 марта 1966 года. Была похоронена под Ленинградом на Комаровском кладбище.

Именем Ахматовой названы улицы во многих городах бывшего СССР. Литературно-мемориальный музей Ахматовой находится в Фонтанном Доме в Санкт-Петербурге. В этом же городе ей установлено несколько памятников. Мемориальные доски имеются в Москве и Коломне.