Британские критики высоко оценили спектакль "Три сестры" в постановке Льва Додина

ЛОНДОН, 23 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Британские критики дали высокие оценки спектаклю "Три сестры" в постановке Льва Додина, который в настоящий момент идет на сцене театра "Водевиль" в Лондоне. Критики сразу трех газет - The Times, The Daily Telegraph и The Guardian - отметили как актерскую игру, так и новый взгляд режиссера на хорошо известную историю, которую в британскую столицу привез санкт-петербургский Малый драматический театр - Театр Европы.

Так, критик Крис Беннион в статье для The Times назвал спектакль "безупречным портретом навсегда застывших жизней".

"Бывает Чехов и бывает Чехов. И настоящего Чехова вы не видели, пока не посмотрите, как его играет Малый драматический театр из Санкт-Петербурга. Когда британцы играют Чехова, в итоге чаще всего мы получаем черствые гостиные с диванами и общую эмоциональную подавленность. Когда за Чехова берутся Лев Додин и его выдающийся ансамбль актеров, мы видим истинный костный мозг жизни - жизни льющейся через край, страстной и такой русской", - говорится в рецензии.

Издание отдельно отмечает игру актрис, воплощающих на сцене трех сестер - Ольгу (Ирина Тычинина), Машу (Ксения Раппопорт) и Ирину (Екатерина Тарасова), называя создаваемые ими образы "тремя мощнейшими актерскими работами".

"Что удается артистам Додина особенно прекрасно, так это играть острые, иногда абсурдные противоречия, уживающиеся внутри каждого чеховского героя так, что нам эти противоречия кажутся абсолютно естественными", - отмечает в свою очередь критик The Daily Telegraph Клэр Олфри. "Додин сорвал с пьесы Чехова покров мелодичного нытья и явил нам безутешную жестокость жизни", - добавляет она.

Майкл Биллингтон из The Guardian обращает внимание на то, что постановка предоставляет возможность посмотреть на произведение с иной стороны. "Выдающийся спектакль Льва Додина позволяет артистам по-настоящему вжиться в роль и проливает новый свет на знакомую всем пьесу. Додин не заковывает пьесу в кандалы концепции, он просто исследует запутанные отношения в ней с помощью мириад нюансов. Актерская игра отличается богатством и глубиной, свойственной лучшему в русском театре", - пишет он.

В Великобритании по традиции спектакли, фильмы или книги оцениваются по шкале от одной до пяти звезд. Все упомянутые издания удостоили постановку МДТ четырех звезд.

Искусство, которое объединяет

В субботу после четвертого по счету сыгранного спектакля (всего в рамках гастролей их запланировано 10) народная артистка РФ Ксения Раппорпорт сообщила корреспонденту ТАСС о том, что постановку каждый раз принимают очень тепло, рассказав, чем отличается восприятие чеховского шедевра британцами и русскими.

"Прием прекрасный. В Лондоне очень хорошо слушают, понимают, реагируют, но смеются совсем в других местах, чем в тех, где смеются русские зрители. Английское чувство юмора отличается от русского и, скажем, то, что русскому зрителю совсем не смешно, британцев может довести до истерики, и наоборот. Это очень здорово - разница культуры, воспитания", - сообщила Раппопорт.

Она привела пример из другого произведения классика русской и мировой литературы, который МДТ в прошлый годы с успехом показал на британской сцене. "Мы привозили в прошлом в Англию "Дядю Ваню", и в России никогда, сколько бы мы ни играли, не смеялись над фразой доктора Астрова: "Я не каждый день водку пью". В Великобритании все же каждый раз покатывались от смеха на этой фразе. Реакция за границей, наверное, более непредвзятая, люди цепляются не за слова, а за какие-то иные вещи", - добавила народная артистка.

Раппопорт отметила, что искусство продолжает объединять людей даже в ситуации, когда отношения на политическом уровне между государствами далеки от идеальных. "Отлично, что остается эта территория театра, искусства, где мы все просто люди, а не русские, британцы, французы или израильтяне. Мы все - люди, и любой талантливый или гениальный текст автора, любой национальности, будет безошибочно попадать в сердце любого человека. Это счастье, что, несмотря на напряженные отношения, которые сейчас сложились между нашими странами, есть такая возможность говорить, думать, переживать, смеяться над одним и тем же".

"Спасибо Роману Абрамовичу, который это сделал возможным", - заметила она, говоря об участии российского предпринимателя в организации гастролей.

Жестче и интереснее

Народный артист РФ Сергей Курышев, который играет в пьесе с самой первой ее постановки к 2010 году, сообщил, что со временем она изменяется и становится интереснее. "Со временем спектакль стал жестче, глубже и для меня интереснее", - рассказал Курышев, сыгравший на лондонской сцене роль военного доктора Чебутыкина.

"Спектакль стал жестче во взглядах на жизнь. Есть вроде бы и романтика, и надежда на что-то, но в итоге все разрушается", - пояснил артист.

Лев Додин, отметивший в мае свое 75-летие, уже без малого 30 лет является художественным руководителем МДТ. В 1988 году он первым из деятелей русского театрального искусства был награжден британской Премией имени Лоуренса Оливье. Петербуржец был в 2012 году избран почетным президентом Союза театров Европы.

Гастроли продлятся до 29 июня, за это время на сцене "Водевиля" зрители смогут также увидеть игру таких российских актеров, как Елизавета Боярская, Александр Быковский, Екатерина Клеопина, Надежда Некрасова и других.