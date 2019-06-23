Алексей Агранович получил премию кинофестиваля Art Film Fest в Словакии

ТАСС, 23 июня. Российский актер Алексей Агранович получил премию завершившегося в воскресенье словацкого международного кинофестиваля Art Film Fest за лучшую мужскую роль. Об этом сообщило на своем сайте словацкое издание SME.

Аграновичу вручили премию, которая носит название "Синий ангел", за участие в картине режиссера Михаила Идова "Юморист" (2018). Актер сыграл главную роль успешного советского эстрадного юмориста, который, несмотря на всеобщее признание, несчастлив из-за отсутствия творческой свободы.

Как сообщает SME, Агранович, получая награду, поблагодарил съемочную команду фильма, в том числе режиссера, авторов сценария и оператора-постановщика.

"Есть много людей, без которых я никогда бы не стоял на этой сцене с наградой в руке, - приводит издание слова 48-летнего актера. - Вы не видите их в фильме, но вы чувствуете их присутствие. Я бы хотел сказать спасибо этим людям".

Российский актер, режиссер, продюсер Алексей Агранович родился в 1970 году. Работает в театре, кино и на телевидении. Сыграл роли в фильмах "О чем говорят мужчины" (2010), "Кислота" (2018), "Выше неба" (2019). Является одним из актеров московского театра "Квартет И".

Ежегодный кинофестиваль Art Film Fest проходил в словацком городе Кошице с 14 по 22 июня. Премию за лучший фильм киносмотра получила лента "Обезьяны" (Monos, 2019) колумбийского режиссера Алехандро Ландеса.