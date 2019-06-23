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Путин направил приветственную телеграмму участникам фестиваля "Утро Родины"

Президент отметил вклад фестиваля в популяризацию российского кинематографа

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям второго фестиваля телевизионных художественных фильмов "Утро Родины". Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

"Сегодня "Утро Родины" вновь объединяет на своих творческих площадках известных российских режиссеров, актеров, сценаристов, демонстрирует лучшие телевизионные киноленты и сериалы, заряжает дальневосточников позитивной энергией и хорошим настроением. И конечно, такие форумы содействуют популяризации достижений отечественного кинематографа, обогащают культурную, общественную жизнь Сахалинской области, Дальнего Востока и России в целом", - говорится в сообщении.

Президент пожелал участникам удачи и выразил уверенность, что фестиваль откроет новые имена, а также укрепит профессиональные и личные контакты.

Фестиваль "Утро Родины" проходит с 22 по 29 июня в Южно-Сахалинске. Его цель - сконцентрировать внимание на телеработах и отметить лучшие из них, тем самым привлечь дополнительное внимание к отечественному кинематографу. Фестиваль, как считают организаторы, "позволит настоящим профессионалам своего дела получить признание, а зрителям - узнать имена тех, кто каждый день создает новую реальность". Лауреатам смотра вручают приз - стилизованный цветок дальневосточного лотоса, выполненный из костяного фарфора и обрамленный посеребренными рамками, напоминающими телевизионные экраны.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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