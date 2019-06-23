"Хор Турецкого" выступил в Бресте в День всенародной памяти жертв войны

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Российский музыкальный коллектив "Хор Турецкого" и Soprano Турецкого выступил с концертом "Песни Победы" в Театре эстрады в парке культуры и отдыха в Бресте. Мероприятие было приурочено ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, который отмечают 22 июня. Об этом сообщила местная газета "Вечерний Брест".

Это уже второе посещение коллективом Бреста за последнее время, в прошлом году артисты также выступали с бесплатным концертом, исполняя для брестчан и гостей города песни о мире, подвиге и любви. Михаил Турецкий еще перед выступлением рассказал журналистам, насколько плотный график у артистов, но не приехать 22 июня в Брест они не могли.

Под открытым небом российский коллектив исполнял песни военных лет, с которыми он в рамках уникального исторического марафона побывал во всех столицах мира. Песни "Темная ночь", "Три танкиста", "Катюша", "Смуглянка", написанные во время войны, когда-то звучали в полуразрушенных городах, их пели в коротких передышках между боями, шли в атаку. Как и много лет назад, это не просто слова, положенные на музыку - это история и память. Именно эти строки, написанные в годы Второй мировой войны, напоминают о том, что действительно важно: о любви, дружбе, преданности и о мире.

С восторгом принимала публика хиты "Молодость моя, Белоруссия", "Беловежская пуща", "Вы шумите, шумите", "Каляда" на белорусском языке. На концерте выступила арт-группа Soprano. По словам Михаила Турецкого, это женское лицо России нового поколения. Оно несет свет, добро, мир, красоту и женственность.

3 июля "Хор Турецкого выступит в Минске, когда Белоруссия будет отмечать 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В недавнем интервью белорусскому телевидению артист сказал: "Хотим весь город собрать и спеть вместе любимые песни Победы". Ранее Михаил Турецкий рассказывал, что к Белоруссии у него особое отношение, ведь его родители - уроженцы этой страны, участники Великой Отечественной войны, которые прошли всю войну.