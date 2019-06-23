Фестиваль телевизионного художественного кино "Утро Родины" стартовал на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Фестиваль телевизионных художественных фильмов "Утро Родины" открылся в Южно-Сахалинске в воскресенье, кинопоказы пройдут по 29 июня. В мероприятии принимают участие известные российские режиссеры, продюсеры, артисты, другие деятели культуры.

"Церемония открытия прошла во Дворце спорта "Кристалл". Зрителям представили членов жюри, рассказали о фильмах-конкурсантах, номинациях, в которых кинокартины будут бороться за награды", - сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

На церемонии открытия кинофестиваля присутствовал советник президента РФ по культуре Владимир Толстой. "Такие форумы содействуют популяризации достижений отечественного кинематографа, обогащают культурную и общественную жизнь Сахалинской области, Дальнего Востока и России в целом", - цитируют советника организаторы.

В рамках фестиваля будут представлены 12 сериалов: "Лучше, чем люди", "Медное солнце", "Годунов", "Домашний арест", "Бонус", "ЗвонитеДиКаприо!", "Обычная женщина", "Ненастье", "Спарта", "Садовое кольцо", "Динозавр", "Частица вселенной". После каждой демонстрации зрители станут свидетелями открытого обсуждения кинокритиками представленного серила. Оценивать фильмы будут кинорежиссер Дмитрий Иосифов, продюсер Василий Сигарев, сценарист Алексей Кирющенко, актриса Ирина Горбачева, композитор Юрий Потеенко, кинооператор Юрий Шайгарданов, актер Евгений Сидихин.

Также зрители увидят фильмы из внеконкурсной программы "Имена". По словам организаторов, фестиваль организован не только из кинопоказов: на разных площадках Южно-Сахалинска состоятся концерты, спектакли и встречи с режиссерами Кареном Шахназаровым, Андреем Смирновым, Владимиром Меньшовым, Валерием Тодоровским и Егором Барановым.

Жюри кинофестиваля возглавил народный артист России Владимир Меньшов. Президент фестиваля - продюсер, актер и режиссер Сергей Жигунов.

О фестивале

В конкурсе могут принимать участие телепроекты, вышедшие в эфир в 2018 году. Лауреатам смотра вручают приз - стилизованный цветок дальневосточного лотоса, выполненный из костяного фарфора и обрамленный посеребренными рамками, напоминающими телевизионные экраны.

Впервые фестиваль проводился в 2018 году. Его цель - сконцентрировать внимание на телеработах и отметить лучшие. Фестиваль, как считают устроители, "позволит настоящим профессионалам своего дела получить признание, а зрителям - узнать имена тех, кто каждый день создает новую реальность".

Толстой отметил, что проводить фестиваль во второй раз очень ответственно. "Второй раз, может быть, самый ответственный: надо подтверждать достигнутое ранее, двигаться вперед. Рад, что фестиваль сохранился", - отметил он, выразив надежду, что, несмотря на смещение сроков проведения смотра с марта на июнь, фестиваль соберет множество гостей благодаря насыщенной программе. По его словам, очень важно, что фестиваль проходит именно в Южно-Сахалинске, на дальне-восточных рубежах страны: "Утро России начинается именно там, и уже оттуда идет до наших западных рубежей, а телевизионные фильмы, сериалы - это то, что объединяет всю страну, то, что смотрят жители всех регионов".