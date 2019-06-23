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"Братство" Павла Лунгина получило награду за лучший сценарий на кинофестивале в Шанхае

Церемония вручения премии состоялась на сцене Шанхайского большого театра

ШАНХАЙ, 23 июня. /ТАСС/. Фильм российского режиссера Павла Лунгина "Братство" получил на 22-м Шанхайском международном кинофестивале (SIFF) награду в номинации "Лучший сценарий". "Золотой кубок" был вручен в воскресенье режиссеру на сцене Шанхайского большого театра, где проходила церемония награждения.

Фильм "Братство", в основу сюжета которого положена реальная история (операция по выводу 108-й мотострелковой дивизии советских ВС с Чарикарской равнины к перевалу Саланг в 1988 году во время войны в Афганистане), был включен в основную конкурсную программу. На экраны в России эта картина вышла 10 мая.

Претендентов в номинации "Лучший сценарий" оценивало жюри под председательством турецкого кинорежиссера Нури Бильге Джейлана.

Открывшийся 15 июня кинофестиваль завершится 24 июня. Его конкурсная программа состоит из таких разделов, как полнометражные фильмы, анимационное кино, документальные работы и короткометражные фильмы.

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