Лучшим фильмом Шанхайского кинофестиваля признали иранскую ленту "Замок мечтаний"

ШАНХАЙ, 23 июня. /ТАСС/. Работа иранского режиссера Резы Миркарими "Замок мечтаний" (Castle of Dreams, 2019) признана лучшим фильмом 22-го Шанхайского международного кинофестиваля (SIFF). Это объявил председатель жюри конкурсной программы полнометражных фильмов турецкий кинорежиссер Нури Бильге Джейлан на состоявшейся в воскресенье в Шанхайском большом театре церемонии вручения наград.

Иранская картина, рассказывающая о сложных семейных отношениях, не только была названа лучшим фильмом, но и получила еще две награды кинофестиваля. "Золотой кубок" достался этой работе также в номинациях "Лучший режиссер" и "Лучшая мужская роль".

Награды в номинациях "Лучший сценарий" и "Гран-при жюри" достались российскому фильму "Братство" (2019) Павла Лунгина и грузинской картине "Инхале-Эксхале" (Inhale-Exhale, 2019), снятой режиссером Дито Цинцадзе. Этот же грузинский фильм получил награду в номинации "Лучшая женская роль". "Золотой кубок" за лучшие артистические достижения достался фильму из Индии "Деревья под солнцем" (Trees Under the Sun, 2019), а в номинации "Лучшая операторская работа" награды удостоился китайский фильм "Весеннее половодье" (Spring Tide, 2019), снятый режиссером Ян Лина.

Открывшийся 15 июня кинофестиваль завершится 24 июня. Его конкурсная программа состоит из таких разделов, как полнометражные фильмы, анимационное кино, документальные работы и короткометражные фильмы. В программе полнометражных картин, помимо России, были представлены Индия, Италия, Казахстан, Бразилия, Мексика, Грузия, Китай, Иран, Германия и Япония.

В этом году, согласно официальным данным организаторов киносмотра, для участия в показах было подано свыше 3,9 тыс. заявок из 112 стран и регионов мира. При этом 1,8 тыс. заявок поступило из 53 стран инициативы "Один пояс - один путь". В результате на кинофестиваль были отобраны около 500 работ, которые были показаны в 47 кинотеатрах города.

Шанхайский международный кинофестиваль проходит с 1993 года. В его жюри в разное время были Оливер Стоун, Карен Шахназаров и другие всемирно известные кинематографисты. Фестиваль за годы своей работы стал свидетелем развития киноиндустрии Китая, а также превратился в площадку международного обмена и культурного сотрудничества.