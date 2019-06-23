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Умер исполнитель главной роли в фильме "Овод" Андрей Харитонов

Актеру было 59 лет
Андрей Харитонов Владимир Межевич/ТАСС
Описание
Андрей Харитонов
© Владимир Межевич/ТАСС

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Советский и российский актер театра и кино Андрей Харитонов умер в возрасте 59 лет. Об этом в воскресенье сообщил режиссер-документалист Виталий Манский на своей странице в Facebook.

"Не стало Андрея Харитонова. <...> Мои соболезнования всем, кто его помнит и любит", - написал Манский.

В апреле этого года сообщалось, что артист борется с онкологическим заболеванием.

Наиболее известной работой Харитонова стала роль Артура Бертона в фильме "Овод" (1980) режиссера Николая Мащенко. "После этого фильма он стал настоящей звездой. А потом что-то надломилось. И уходил, к большому сожалению, он почти забытым", - говорится в сообщении Манского.

Смерть Андрея Харитонова подтвердила также его супруга Ольга Смирягина. "Ушел из жизни всеми любимый, талантливый и необыкновенно красивый человек. Низкий поклон его коллегам по театру, друзьям, зрителям, которые помогли нам прожить этот страшный год", - написала она в Facebook. Как сообщила Смирягина, актера похоронят на его родине в Киеве. О дате похорон не сообщается.

Харитонов также снялся в кинофильмах "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" (1982), "Тайна "Черных дроздов" (1983), "Человек-невидимка" (1984).

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