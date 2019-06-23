Мультфильм "История игрушек - 4" возглавил российский кинопрокат по итогам выходных

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Четвертая часть мультипликационной франшизы "История игрушек" (Toy Story 4) собрала 156,1 млн рублей в кинотеатрах России и других странах СНГ за первые четыре дня показа и возглавила прокат по итогам выходных. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 20 по 23 июня.

Режиссером ленты стал Джош Кули. Роли озвучили Том Хэнкс, Патриша Аркетт, Тим Аллен и другие.

Второе место занял лидер прошлой недели "Люди в черном: Интернэшнл" (Men in Black: International)", собравший 103,3 млн рублей за выходные. Фильм режиссера Ф. Гэри Грея, известного по работе над лентой "Законопослушный гражданин", повествует о тайном сообществе людей, контролирующем инопланетных существ на Земле и оберегающем планету от угроз извне. Картина, идущая в России с 12 июня, не является продолжением трилогии "Людей в черном", однако сценарий также написан по мотивам одноименных комиксов. Главные роли исполнили Крис Хемсворт и Тесса Томпсон, известные по ролям Тора и одной из валькирий в "Мстителях".

Мультфильм "Тайная жизнь домашних животных - 2" (The Secret Life of Pets 2), собравший 53,3 млн рублей, занял третье место. Картина Криса Рено вышла в российском прокате 30 мая. Роли озвучили комик Луи Си Кей и Эрик Стоунстрит.