Проект "Арт-лаборатория" пройдет в 2019 году в четырех городах России

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Четвертый сезон социального проекта "Арт-лаборатории", в рамках которого будут созданы экспериментальные спектакли, пройдет в этом году в Томске, Нижневартовске, Тобольске и Нижнем Новгороде.

"Сибур" и Международный фестиваль-школа современного искусства "Территория" запускают четвертый сезон социального проекта "Арт-лаборатории". Это серия творческих образовательных мероприятий и лабораторий в регионах России под руководством ведущих представителей современного театра. В 2019 году в рамках проекта "Арт-лаборатории" будут созданы новые спектакли в театрах Томска, Нижневартовска, Нижнего Новгорода и Тобольска", - рассказали ТАСС в пресс-службе фестиваля-школы "Территория".

В Томске летом пройдет лаборатория документального театра под руководством драматурга Вячеслава Дурненкова и режиссера, номинанта национальной театральной премии "Золотая Маска" Антона Безъязыкова. Специально для проекта Дурненков написал пьесу, основанную на реальных историях тех, кто учился, учится или собирается учиться в Томске. В лаборатории примут участие артисты Томского театра юного зрителя. Премьера намечена на 28-29 августа 2019 года.

В ноябре 2019 года в Нижнем Новгороде под руководством создателей московского театра "Трикстер" Вячеслава Игнатова и Марии Литвиновой состоится лаборатория музыкального театра. Итоговый спектакль будет представлен в ГЦСИ "Арсенал" с участием Нижегородского хора 7 и 8 декабря 2019 года.

В Тобольске 15 декабря состоится премьера спектакля лаборатории перформативного театра под руководством сценографа, главного художника "Электротеатра Станиславский" Анастасии Нефедовой. В проекте примут участие артисты Свободного молодежного театра. Лаборатория будет проходить в ноябре-декабре 2019 года.

О проекте

За три сезона проекта 16 "Арт-лабораторий" прошли в Москве, Перми, Тобольске, Томске, Нижневартовске, Воронеже, Дзержинске и Чайковском. В проекте участвовали более 350 человек, созданные в рамках лабораторий эскизы и спектакли увидели свыше 5 тыс. зрителей.

Руководителями лабораторий в разные годы были российские режиссеры, драматурги и хореографы - Семен Александровский, Анна Абалихина, Александр Андрияшкин, Женя Беркович, Дмитрий Брусникин, Максим Диденко, Вячеслав Дурненков, Иван Естегнеев, Галина Зальцман, Вячеслав Игнатов, Константин Кейхель, Евгений Кулагин, Илья Кухаренко, Мария Литвинова, Борис Павлович, Дмитрий Сердюк, Мариэтта Цигаль-Полищук, а также британский режиссер Алекс Дауэр.