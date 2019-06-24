В Москве стартовала продажа билетов на Фестиваль современного танца DanceInversion

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Международный фестиваль современного танца DanceInversion, который в этом году станет юбилейным, двадцатым по счету, пройдет в Москве с 10 сентября по 3 ноября. Многие спектакли по традиции будут показаны на сцене Большого театра, который уже открыл продажу билетов на предстоящий смотр, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ГАБТ.

"Фестивалю DanceInversion исполняется 20 лет. За эти годы в Москве были представлены 5 континентов, 30 стран, 78 компаний и почти 90 хореографов", - сказала собеседница агентства.

Она напомнила, что именно DanceInversion впервые показал в Москве работы Анжелена Прельжокажа, Жозефа Монтальво, Яна Фабра, Вима Вандекейбуса, Эдуарда Лока, Начо Дуато, Триши Браун, Дага Варона, Жозефа Наджа, Пола Лайтфута и Соль Леон, Эмио Греко, Леми Панифазио, Шен Вея, Акрама Хана, Сиди Ларби Шеркауи, Дада Масило. "Сегодня они мэтры современного танца, которых знает и любит публика", - отметила представитель пресс-службы ГАБТ.

По ее словам, юбилей фестиваля DanceInversion - это не повод останавливаться на достигнутом. "Мы продолжаем свой поиск и направляем взгляд в будущее современного танца", - заявила собеседница агентства.

Программа фестиваля

Она рассказала, что откроется юбилейный DanceInversion 10 сентября в Большом театре, где будет показана "завораживающе красивая версия "Весны священной" в исполнении китайской компании "Павлин". Второй показ состоится 11 сентября.

На 2 и 3 октября в Большом театре объявлен балет по мотивам психологической драмы Генрика Ибсена "Гедда Габлер", который представит Национальный театр оперы и балета Норвегии.

"Затем 23, 24, 25 октября в Большом пройдет Вечер балета всемирно известного NDT, который состоит из четырех эксклюзивных названий культовых хореографов: Пола Лайтфута и Соль Леон, Кристал Пайт и Марко Гёке", - проинформировала представитель пресс-службы ГАБТ.

Она отметила, что фестиваль DanceInversion проходит не только в Большом театре, а еще на четырех столичных площадках - в Театре наций, "Геликон-опере", Российском молодежном театре и Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ). Так, впервые приглашенная в Москву труппа из Ливана выступит на сцене Театра наций, где покажет спектакль Омара Ражеха "Минарет" о тысячелетнем символе древнего города Алеппо. А в МАМТе в рамках DanceInversion легендарный Акрам Хан представит свою новую работу под названием "Перехитрить дьявола".

"Компания "Кукай Танец" представит удивительный синтез темперамента испанских басков и танцтеатра в спектакле "Оскара", поставленном перспективным и уже активно востребованным Маркосом Морау. А Балет Лионской оперы покажет в Москве необычную и очень актуальную работу бельгийского хореографического тандема Peeping Tom", - перечислила представитель пресс-службы ГАБТ.

В заключение она сообщила, что завершится юбилейный DanceInversion в Большом театре, где 2 и 3 ноября состоится московская премьера спектакля "Автобиография" знаменитого британского хореографа Уэйна Макгрегора в исполнении его компании.