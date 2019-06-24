Люк Бессон хотел бы видеть больше российских фильмов на международном рынке

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Французский режиссер, сценарист и продюсер драмы о катастрофе российской атомной подводной лодки "Курск", которая выходит в отечественный прокат 27 июня, Люк Бессон считает, что русское кино обладает великими традициями, и хотел бы, чтобы большее количество российских фильмов было представлено на международном рынке. Об этом он рассказал в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является информационное агентство ТАСС.

"Я точно знаю, что у русского кино великие традиции, и они прекрасны. Так что я думаю, если давать кому-то деньги (для съемок фильма о России - прим. ТАСС), то российским режиссерам и российским продюсерам. Мне кажется, лучше о России, чем сами русские, никто не расскажет. А еще мне бы хотелось увидеть больше российских фильмов, которые выходят на международный рынок. Очень сложно распространять кино по миру, и это касается как российского кино, так и французского. Американские фильмы сейчас повсюду, и они "убивают" другой кинематограф", - сказал он.

Бессон также выразил надежду на то, что фильм посмотрит много подростков. "Я считаю, каждый должен посмотреть "Курск", потому что это урок жизни. Родители должны привести детей, чтобы показать им, как русские ведут себя в такой ситуации, сколько в них достоинства. Надеюсь, российские родители покажут его своим детям-подросткам (возрастной рейтинг фильма - 16+ - прим. ТАСС)", - добавил он.

Фильм (производство - Бельгия, Люксембург) о катастрофе российской атомной подводной лодки "Курск" в Баренцевом море в августе 2000 года снял датский режиссер Томас Винтерберг по мотивам книги Роберта Мура "Время умирать: нерассказанная история трагедии "Курска", вышедшей в 2002 году. Главные роли в картине исполнили Колин Ферт, Леа Сейду и Маттиас Шонартс. Продюсером ленты выступила компания EuropaCorp Люка Бессона. В европейский прокат фильм вышел в 2018 году.