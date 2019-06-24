"ВКонтакте" объявила инди-музыкантов, которые выступят на VK Fest

"ВКонтакте" и Радио Рекорд объявили инди-музыкантов, которые выступят на "Зеленой сцене" VK Fest. Имена исполнителей приводятся в официальном сообщении соцсети.

"В этот раз участниками "Зеленой сцены" станут инди-музыканты СБПЧ, Луна, Монада, ЛАУД, Tesla Boy, Dr. Krivorotov и Ocean Jet. Елка, хиты которой прозвучат с "Синей сцены", исполнит на инди-сцене песни сайд-проекта ЯАVЬ. А Ярослав Дронов, прославившийся своими каверами, впервые представит песни собственного сочинения", - сообщает "ВКонтакте".

На юбилейном VK Fest будут еще три сцены: "Синяя", "Белая" и Record Stage. На них выступят Little Big, Big Baby Tape, Егор Крид, ХЛЕБ, ATL и Кислотный дом, Тима Белорусских, Obladaet, #2Маши, Feduk, Ольга Бузова, Markul, Элджей, The Hatters, Макс Барских, МОТ, Монеточка, Елена Темникова, Lizer, Диана Арбенина. Ночные Снайперы, CYGO, Zivert, Эльдар Джарахов, HammAli & Navai, A'Studio, Луна, Yellow Claw, ВРАГ и Pendulum.

Также свое участие в фестивале подтвердили блогеры: "Дневник Хача", Николай Соболев, ND Production, Maryana Ro, LizzzTV и другие. Полный список уже анонсированных участников представлен в официальном сообществе VK Fest.

"Зеленая сцена" впервые появилась на VK Fest в 2018 году в качестве эксперимента. Тогда на ней выступали неизвестные широкой аудитории музыканты, игравшие классическую музыку, джаз и лаунж. VK Fest состоится 20−21 июля в Парке 300-летия Санкт-Петербурга и пройдет в пятый раз.