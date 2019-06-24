Псковский театр впервые примет участие в кукольном международном фестивале в Петербурге

ПСКОВ, 24 июня. /ТАСС/. Спектакль "Год жирафа", созданный труппой псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина, примет участие в петербургском международном фестивале кукольных и синтетических театров "КукART", который считается одним из самых престижных биеннале кукольников, сообщает в понедельник пресс-служба администрации Псковской области.

"Спектакль псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина "Год жирафа", созданный в мае 2018 года режиссером Александрой Ловянниковой, примет участие в одном из самых престижных биеннале кукольников - Международном фестивале кукольных и синтетических театров "КукART" в Санкт-Петербурге. Показ спектакля состоится в рамках основной программы фестиваля в четверг, 27 июня, на сцене Интерьерного театра", - отмечается в сообщении.

Как пояснил ТАСС арт-директор псковского театра Андрей Пронин, псковская труппа будет участвовать в этом фестивале впервые за всю историю существования учреждения. "Это первый из кукольных фестивалей, в котором участвует псковский драматический театр. И за сезон это будут уже четвертые по счету гастроли театра в Санкт-Петербург", - уточнил собеседник агентства.

"Год жирафа" адресован зрителям ясельного, детсадовского и младшего школьного возраста и в игровой форме рассказывает о смене времен года, занятиях и развлечениях, типичных для каждого природного сезона.

По данным властей, международный фестиваль кукольных театров "КукART" - это самый крупный форум кукольников, не имеющий аналогов на российской арт-сцене. Он проводится в Петербурге ежегодно в период с 22 по 30 июня. В этом году фестиваль проходит в двадцать пятый раз. Свои спектакли вместе с россиянами покажут на фестивале театры из Белоруссии, Болгарии, Германии, Испании, Казахстана, Польши, Швеции. В Год театра юбилейный "КукАRТ" получил поддержку Фонда президентских грантов.