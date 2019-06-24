Десятая Российско-китайской ярмарка культуры и искусства открылась в Приамурье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июня. /ТАСС/. Проведение X Российско-китайской ярмарки культуры и искусства совпало с 70-летием восстановления дипломатических отношений между двумя государствами. Открытие мероприятия состоялось в понедельник в Общественно-культурном центре Благовещенска.

"Как известно, 2018 и 2019 годы были объявлены главами годами сотрудничества между регионами, и этот фестиваль - один из символов этого сотрудничества <...> Десять лет назад это была совсем небольшая ярмарка между двумя городами, но культурное сотрудничество между нашими странами продолжает расширяться, и фестиваль официально вписан в историю российско-китайской дружбы.

Особенно символично, что его юбилей совпал с 70-летием восстановления дипломатических отношений между государствами. И сегодня это уже не просто отношения, это настоящее стратегическое партнерство ... в укреплении которого далеко не последнюю роль играет культура", - процитировала со сцены слова приветствия министра культуры РФ Владимира Мединского участникам и гостям фестиваля его заместитель Ольга Ярилова.

Гостей мероприятия приветствовал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Зал был полон, зрители смогли традиционно увидеть выступление творческих коллективов двух стран. В частности, государственного академического заслуженного ансамбля танца "Лезгинка" и Московского государственного академического театра танца "Гжель". Вокал и танец с веерами продемонстрировали артисты из Китая. Амурский камерный хор "Возрождение" исполнил песню на китайском языке, а коллектив из Гонконга виртуозно наиграл на губных гармошках мелодию песни "Подмосковные вечера".

В праздничном ролике подвели итоги фестиваля. А именно, если за десять лет сложить все фестивальные моменты, то ярмарка длилась бы 1132 часа. За это время на фестивале в Амурской области и провинции Хэйлунцзян побывало 3 567 артистов из России и Китая, более 560 тыс. зрителей познакомились с национальными особенностями дружественных стран, 207 выставок, 143 мастер-класса посетили жители Благовещенска и Хэйхэ.

"Каждый год посещаю это мероприятие. Приятно посмотреть на замечательные выступления коллективов. Поэтому каждый год жду, что настанет этот большой и яркий праздник в жизни города, и принесет огромное количество позитивных эмоций", - отметила ТАСС жительница Благовещенска Татьяна.

О фестивале

Ранее сообщалось, что на фестивале в этом году соберутся более 1 тыс. участников - вокалистов, хореографов, музыкантов, художников, мастеров декоративно-прикладного искусства, писателей. Запланировано проведение более 60 проектов. Ожидается, что мероприятие посетят около 300 тыс. граждан двух государств.

Российско-китайская ярмарка культуры и искусства является одним из самых масштабных проектов в сфере культуры в Дальневосточном федеральном округе. Она проходит одновременно на двух берегах пограничной реки Амур в российском городе Благовещенске и китайском Хэйхэ. Мероприятия организуются синхронно в двух государствах.