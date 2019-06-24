Урин заявил, что закон о "билетной мафии" станет серьезным барьером для спекулянтов

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Закон о так называемой билетной мафии, второе чтение проекта которого состоится в Госдуме 25 июня, внесет ясность в отношения зрителей и организаций, реализующих продажу билетов. Такое мнение выразил понедельник гендиректор Большого театра Владимир Урин.

"Мне кажется, это очень серьезно упорядочит взаимоотношения добросовестных зрителей, той организации, куда зрители покупают билеты, и вообще поставит очень серьезный барьер на пути перепродажи билетов спекулянтами", - сказал Урин на пресс-брифинге.

Как ожидается, в случае принятия закон будет препятствовать деятельности перекупщиков. Авторы проекта предлагают запретить реализацию билетов по цене выше стоимости, указанной на билете, а их продажу разрешить только организации культуры либо уполномоченным лицам на основании договора.

Ранее комитет по культуре при Госдуме рекомендовал принять законопроект во втором, основном чтении с учетом ряда поправок. Одна из них устанавливает, что билет в театр или филармонию можно будет вернуть по схеме, действующей на железнодорожном транспорте: размер компенсации будет зависеть от времени, оставшегося до спектакля или концерта.

Урин заявлял, что поддерживает поправки, так как они обсуждались и согласовывались с ним и другими директорами театров.

В случае принятия закон должен вступить в силу с 1 сентября 2019 года.