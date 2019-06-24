Kinodanz отказалась от иска на 1 млн рублей к BadComedian

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Красногорский суд Московской области прекратил производство по иску кинокомпании Kinodanz к видеоблогеру BadComedian (Евгений Баженов) на 1 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Прекратить производство в связи с отказом от иска", - огласила решение судья.

Ранее адвокат Баженова рассказал ТАСС, что стороны пришли к соглашению, не уточнив подробностей.

Баженов сообщал в своем ролике, опубликованном на YouTube 3 июня, что может закрыть свой канал из-за судебного иска на 1 млн рублей, который подала Kinodanz. Компания выражает претензии из-за обзора на фильм "За гранью реальности", который, по ее мнению, нарушил допустимый объем цитирования. По словам Баженова, закон не устанавливает точных норм цитирования.

Kinodanz - российская кинокомпания, основанная в 2012 году в Москве. На ее счету фильмы "Танцы насмерть", "За гранью реальности", "Эбигейл", "Звездный разум" и другие.