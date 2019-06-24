Министры культуры России и Китая встретятся на Санкт-Петербургском культурном форуме

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Министры культуры России и Китая встретятся на Санкт-Петербургском международном культурном форуме - протокол об этом подписан в понедельник в Приамурье, где открылась десятая юбилейная российско-китайская ярмарка культуры и искусств. Об этом сообщается в понедельник на сайте Министерства культуры.

"В Амурской области состоялось 19-е заседание Российско-китайской подкомиссии по сотрудничеству в области культуры Российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству. Сопредседателями выступили заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова и заместитель министра культуры и туризма КНР Ван Сяофен. По итогам заседания Ольга Ярилова и Ван Сяофен подписали совместный протокол, договорились детально проработать и подготовить встречу министров культуры двух стран в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума, который пройдет с 14 по 16 ноября 2019 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в нынешнем году Китай примет участие в форуме в статусе страны-гостя.

В ходе заседания стороны обсудили итоги реализации совместных мероприятий в области культуры, вопросы подготовки и проведения Фестиваля российской культуры в Китае в 2019 году и Фестиваля китайской культуры в России в 2020 году, а также текущее состояние и перспективы межрегиональных связей.

ПМКФ-2019 пройдет с 14 по 16 ноября, его основной площадкой станет Главный штаб Эрмитажа. Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет при участии нескольких тысяч экспертов в области культуры, ожидается участие звезд театра, выдающихся режиссеров и музыкантов, общественных деятелей, политиков, ученых. Страной-гостем 2019 года станет Китай, который предложит собственную программу.

Российско-китайская ярмарка культуры и искусства является одним из самых масштабных проектов в сфере культуры в Дальневосточном федеральном округе. Она проходит одновременно на двух берегах пограничной реки Амур - в российском городе Благовещенске и китайском Хэйхэ. Мероприятия организуются синхронно в двух государствах. Открытие десятой юбилейной ярмарки состоялось в понедельник в Общественно-культурном центре Благовещенска.