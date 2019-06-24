В музее им. Пушкина считают важным шагом возможную передачу Центра современного искусства

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Возможная передача Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) в ведение Пушкинского музея - важный шаг и большая ответственность. Об этом заявила ТАСС в понедельник директор музея Марина Лошак.

Ранее директор департамента музеев Министерства культуры РФ Владислав Кононов сказал ТАСС, что решение о передаче ГЦСИ Пушкинскому музею будет принято до конца недели. Сотрудники ГЦСИ, находящегося сейчас в составе государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО, направили письмо министру культуры РФ Владимиру Мединскому, в котором высказались за передачу ГЦСИ Пушкинскому музею. Копия обращения есть в распоряжении ТАСС.

"Безусловно, процесс возможной передачи Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) Пушкинскому музею - это очень ответственный для музея шаг и очень важный путь, который мы воспринимаем как своего рода миссионерский. Потому что знаем важность, влияние на окружающий мир культуры в широком смысле этого слова, тем более мы говорим о нашей большой стране, а не только о наших столицах", - сказала Лошак.

Она добавила, что Пушкинский музей воспринимает возможную передачу ГЦСИ в его ведение с готовностью. "Очень надеемся, что государство в лице Министерства культуры сможет разделить с нами эту ответственность и это понимание в полной мере", - сказала директор ГМИИ им. Пушкина.

О том, что ГЦСИ может войти в состав ГМИИ им. Пушкина, сообщалось еще в марте этого года. Инициативу активно обсуждали в музейном сообществе. По мнению руководителей филиалов ГЦСИ, такой переход пошел бы центру на пользу, однако нужно учитывать некоторые нюансы. Как заявила ТАСС директор Балтийского филиала ГЦСИ Елена Цветаева, для филиалов ГЦСИ очень важно сохранить сотрудников.

Директор Волго-Вятского филиала ГЦСИ Анна Гор и директор Уральского филиала ГЦСИ Анна Пьянкова, опрошенные агентством, считают, что передача ГЦСИ пошла бы на пользу центру, дала бы новый толчок его развитию.

О ГЦСИ и РОСИЗО

Государственный центр современного искусства был основан как музейно-выставочная и научно-исследовательская организация в 1992 году. Его деятельность направлена на развитие современного отечественного искусства, его интеграцию в международный контекст, а также на создание устойчивого интереса к актуальному искусству у широкой публики. В начале ноября 2016 года ГЦСИ вошел в состав РОСИЗО - многопрофильной организации, занимающейся разработкой и реализацией выставочных проектов в партнерстве с ведущими мировыми музеями и культурными институциями. РОСИЗО осуществляет все музейные функции - от хранения, изучения, реставрации и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций до культурно-просветительских программ и создания выставочных концепций, которые разрабатываются и реализуются в партнерстве с ведущими мировыми музейными и культурными учреждениями.