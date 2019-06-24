Мединский предложил "Мосфильму" поучаствовать в создании национального кинодистрибьютора

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Минкультуры заинтересовано в участии киноконцерна "Мосфильм" в создании национального дистрибьютора для обеспечения широкого проката отечественных фильмов. Соответствующее предложение он высказал в понедельник в ходе программы "Диалог" в эфире телеканала "Россия-24".

По словам Мединского, полгода назад он поставил перед руководством Фонда кино задачу обеспечить приоритетный показ фильмов, которые выходят при государственной поддержке, "через систему малых залов". "В малые залы очень с трудом заходят большие дистрибьюторы. Там же сборы маленькие, сложная логистика. Поэтому вот такая задача стоит. Если "Мосфильм" мог бы здесь выступить партнером или предложить какое-то решение, мы бы с удовольствием им бы воспользовались", - сказал он. "Мы ждем от вас предложений по национальному кинодистрибьютору", - добавил Мединский.

Генеральный директор "Мосфильма" Карен Шахназаров согласился с предложением министра. "Давайте будем думать <...> Но мы готовы, конечно", - сказал он.

Глава Минкультуры отметил, что России необходим "коммерчески ориентированный" дистрибьютор, который занялся бы наполнением малых кинозалов, которых, по его словам, к концу года будет уже 1000, и "продвижением вторым планом всего того наследия, которое у нас есть". "Готовы создавать для него самые льготные условия. Пожалуйста, подключайтесь", - резюмировал Мединский.

В настоящее время прокатом в России занимаются только независимые дистрибьюторы. По данным издания "Бюллетень кинопрокатчика", всего на отечественном рынке действуют более 30 дистрибьюторских компаний. Однако наибольшей долей рынка владеют официальные представители голливудских студий, занимающиеся релизами американских фильмов на территории России и СНГ.

Ранее заместитель министра культуры Павел Степанов заявлял о планах ведомства по совершенствованию механизмов продвижения российского кино на мировых рынках совместно с лидерами отечественной киноиндустрии.