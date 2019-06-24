Более 80 представлений покажут на XXV фестивале уличных театров в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 24 июня. /ТАСС/. Около 20 театров из восьми стран покажут более 80 представлений в ходе ХХV Международного фестиваля уличных театров, который открылся в Архангельске в понедельник карнавальным шествием по Набережной Северной Двины.

"Всего 20 коллективов-участников и около 80 выступлений. Это XXV фестиваль. Чем для меня ценен именно этот фестиваль? Когда начался год театра, я сказал, что для меня самое главное - как можно больше людей заразить бациллой театра", - сказал ТАСС организатор фестиваля, художественный руководитель Архангельского молодежного театра Виктор Панов.

От Аргентины до Японии

В фестивале участвуют театры из Испании, Японии, Аргентины, Германии, Израиля, Канады и Финляндии, коллективы из Воронежа, Севастополя, Санкт-Петербурга и Архангельской области. "Гости фестиваля из других стран и городов займут около 60% программы фестиваля, и 40% - это коллективы из Архангельска и Северодвинска: молодые, дерзкие и очень интересные", - пояснила ТАСС помощник худрука Анастасия Дедешина.

Некоторые гости приезжают на архангельский фестиваль уже не в первый раз. Например, аргентинский исполнитель, "человек-оркестр" Эль Пача привез в Архангельск новое шоу "Эй, Пача! " с живой музыкой, битбоксом и клоунадой.

Участники фестиваля представляют разные направления уличного театра. Испанский "Вечно пьющий и шагающий оркестр" покажет на Набережной Северной Двины шоу "Улицы наши": микс из каверов, собственных композиций и современной классики. Выступления Джойти, которого называют Человек Мира, характеризуют как магическое шоу. Представления Пьеррика Сен-Пьера ближе к цирковым акробатическим номерам. "Он учился у китайских и вьетнамских цирков, артист высочайшего класса", - пояснила Дедешина.

Танцевальная российско-японская компания Lenin.Kvartet представит перформанс о жизни одного аквариума с его обитателями и их ограничениями. "Пена Дней" инженерного театра АХЕ из Санкт-Петербурга ближе к театральному представлению, театр показывает эпизоды романа Бориса Виана "Пена дней" в ландшафтных декорациях. "На этот спектакль лучше прийти заранее", - отметила Дедешина.

Большинство шоу пройдут на разных площадках несколько раз, но часть представлений покажут только один раз: спектакль Антона Адасинского и лаборатории "Derevo" под названием "Мефисто Вальс", концерт группы "Добраночь" и концерт группы АВИА Адасинского. "Впервые у нас на фестивале концертно-музыкальный коллектив "Добраночь", и будет две премьеры Антона Адасинского - выдающегося человека, с ним театр "Derevo" - это его артисты, артисты из Израиля, и дальше он прощается со своим АВИА, будет грандиозный концерт", - сказал Панов.

Как отметил собеседник агентства, в рамках фестиваля пройдут флешмобы и мастер-классы. "Я не могу проводить фестивали без мастер-классов, что-то должно оставаться, - пояснил Панов, - поэтому будут танцевальные мастер-классы от школы танца "Beso family" и мастер-классы по клоунаде от аргентинца Эль Пачи, на которые уже нет билетов, уже все расхватано. К концу фестиваля танцевально-вокальная лаборатория "Котел жизни" делает перформанс, он готовится с 11 июня".

С чего начался фестиваль

Мероприятия юбилейного фестиваля начались еще до официального открытия. Художник Павел Семченко, музыкант Владимир Волков и танцор Владимир Варнава в музейном дворике музея художественного освоения Арктики, несмотря на проливной дождь, представили перформанс "Ребра в Ребра", а в архангельских музеях было открыто две выставки. "Мы открыли две выставки Михаила Шемякина. Одна выставка "Карнавалы Венеции и Петербурга. Взгляд художника", и вторая, посвященная его отношениям с Высоцким. Это все не случайно: мы были первым театром, который поставил Высоцкого. И в 1987 году нас пригласили в театр на Таганке его сыграть 25 января", - рассказал собеседник агентства.

Как пояснил Панов, много лет назад театру долгое время запрещали ставить спектакль "Памяти Высоцкого" по его стихам и песням. "Нам шесть лет запрещали Высоцкого, шесть лет не давали ставить", - отметил худрук Молодежного театра. На сцене спектакль был представлен только в 1983 году.

Первый фестиваль уличных театров в 1990 году, как пояснил Панов, состоялся из-за того, что театр лишили помещения. "Идея этого фестиваля, а первый фестиваль был в 1990 году, возникла, как часто бывает, из-за того, что нас выгнали из помещения: мы ставили то, что нельзя, того же Высоцкого. А раз больше ничего мы делать не умеем, мы решили делать уличный фестиваль. Потом помещение появилось, и сейчас мы государственный театр, один из лучших в Европе, кстати говоря", - добавил он.

В 1992 году архангельский фестиваль был включен в программу ЮНЕСКО "Всемирное десятилетие развития культуры" и получил лейбл ЮНЕСКО. За время существования фестиваля его представления посмотрели сотни тысяч жителей и гостей Архангельска. Фестиваль - не только представления и мастер-классы. В этом году перед фестивалем на остановках Архангельска появились большие скульптуры, например, ангел в клетке и огромный глаз.

Организатор фестиваля говорит, что на следующем фестивале, возможно, будет организовано венецианское шествие в соответствующих костюмах.

О Панове и Молодежном театре

Панов создал Архангельский молодежный театр в 1975 году, с тех пор остается его неизменным художественным руководителем. "Театр бывает сегодняшний и нынешний, как сказал один из великих драматургов Радзинский, - сказал собеседник агентства. - Так вот мы - театр сегодняшний, а не нынешний, <...> мы ищем современный язык, он не всеми он воспринимается, теми, кто привык традиционно сесть и смотреть, а мы переворачиваем зал, что мы только не делаем. У нас современные методы, а не язык, который молодежь уже не принимает просто, когда загримировались люди, вышли и болтают".

Театр берет для своих постановок зачастую неизвестные и сложные пьесы. "У нас, правда, зальчик маленький, всего 72 места, но, как правило, на два-три месяца вперед у нас все билеты проданы. Каждый спектакль - это открытие даже для меня", - сказал он.

С 2007 года театр располагается в старинном деревянном особняке в центре Архангельска, где практически все помещения могут использоваться в качестве сцены. "Мы впервые сделали "Смерть Норвегова" в трех плоскостях нашего театра - на чердаке, в подвале и на сцене он идет", - пояснил Панов. Впервые в Архангельске молодежный театр показал так называемый иммерсивный спектакль, когда зрители становятся непосредственными участниками действа. В центре сюжета пьесы "Шальные ножницы" парикмахерский салон где-то в Архангельске, в котором происходит убийство. И зрители решают, кто виновен, существует три версии финала.

В 2010 году Панов поставил спектакль, посвященный гибели подводной лодки "Курск" в 2000 году. В настоящий момент в репертуаре театре более 25 спектаклей, поставленные как приглашенными режиссерами, так и актерами молодежного театра. Одна из премьер 2019 года "Папа встретит меня в L.A." по мотивам книги "На "Синей комете" Розмари Уэллс, действие которой происходит в США времен Великой Депрессии, а главный герой - 11-летний мальчик.

Кроме фестиваля уличных театров с 2004 года молодежный театр организует международный фестиваль "Европейская весна", гостями которого в разные годы были театр им. Вахтангова, театр "Лицедеи", Горан Брегович, Жозеф Надж, Екатерина Васильева, Евгений Гришковец, Владимир Варнава, Нино Катамадзе и многие другие. В этом году молодежный театр планирует участвовать в фестивалях в Сыктывкаре, Москве и Иране. "В Иран мы повезем "Двери" - это спектакль для молодежи", - добавил Панов.

По словам худрука, важно, чтобы театр показывал пьесы об Архангельске и написанные про Архангельск. "Живя в Архангельске, нельзя не говорить о нем. О нас [в репертуаре] есть Писахов, Шергин, есть "Деревянные кони", "Страстотерпцы", - добавил он. - Сейчас для Архангельска специально пьесу написал Сергей Коковкин - один из ведущих драматургов мира - об адмирале Нахимове, которая называется "Memento, море". Премьера спектакля запланирована на 2019 год.