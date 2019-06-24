В Москве открылся фестиваль авторского короткометражного кино "Арткино"

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Всероссийский фестиваль авторского короткометражного кино "Арткино" стартовал в Москве. Церемония открытия прошла в Большом зале московского Дома кино, передает корреспондент ТАСС.

"Короткометражное кино снять сложнее, не в смысле бюджета, а в смысле умения быстро выразить свою мысль - это как выстрел, послание, поэма, стихия, это требует умения сконцентрировать смысл. Чем меньше размер, тем тяжелее, в 30 минутах высказаться легче, чем в 15", - сказал ТАСС президент фестиваля, кинорежиссер Сергей Тютин.

Он отметил, что фильмы в конкурсную программу отбираются по принципу "треугольной теории кино". "Смысл ее заключается в том, что в любом режиссерском высказывании должно быть три составляющие - режиссура изображения, повествования и времени, к ней еще добавляем хорошее мизансценирование. Первое - это умение рассказывать историю с помощью визуальных образов, второе - умение вообще рассказывать истории и вкладывать в них определенный смысл, а третье - умение выстраивать монтаж", - добавил собеседник агентства.

Центральным событием церемонии стало награждение победителей конкурса по итогам прошедшего года. В голосовании за лучший короткометражный фильм приняли участие зрители 50 городов России и Киноакадемия короткометражного кино. Гран-при фестиваля получила картина "Половинки" режиссера Байбулата Батуллина, а призом зрительских симпатий был отмечен фильм Марии Соповой "Новенький". Почетные призы были также вручены кинорежиссерам Вадиму Абдрашитову ("За вклад в развитие авторского кино) и Владимиру Аленикову ("За вклад в развитие жанрового кино").

В конкурсной программе фестиваля участвуют игровые, документальные, анимационные, экспериментальные фильмы хронометражем не более 30 минут, всего 69 фильмов. Завершил церемонию открытия предпремьерный показ полнометражного игрового фильма "Битва" режиссера Анара Аббасова.

"Арткино" - это один из крупнейших фестивалей короткометражного кино, он проходит в этом году в 11-й раз и продлится с 24 июня по 1 июля в Москве и с 15 июля по 30 ноября еще в 55 городах России и СНГ. Впервые фестиваль состоялся в 2008 году. Организаторами фестиваля выступают творческое объединение "Мир искусства" и киношкола "Артерия кино". Фестиваль проводится при поддержке Фонда президентских грантов, Национального фонда поддержки правообладателей и Ассоциации владельцев кинотеатров.