Украинский телеканал "1+1" анонсировал показ сериала "Сваты"

КИЕВ, 24 июня. /ТАСС/. Украинский телеканал "1+1" анонсировал возвращение в эфир сериала "Сваты", в котором одну из главных ролей играет российский актер Федор Добронравов. Соответствующий анонс опубликован в понедельник на сайте телеканала.

"Они не виделись с вами два года и не на шутку соскучились, поэтому решили вернуться и устроить праздник - сериал "Сваты". Смотри скоро на "1+1", - говорится в сообщении.

В 2017 году Служба безопасности Украины запретила Добронравову въезд в страну на три года за посещение Крыма. 27 марта 2019 года Окружной административный суд Киева признал незаконным этот запрет, а также разрешил возобновить демонстрацию сериала "Сваты", который был запрещен к показу на Украине за якобы содержание российской пропаганды.

В свою очередь комиссия Государственного агентства Украины по вопросам кино проголосовала за отказ в возобновлении прокатного удостоверения второго сезона сериала "Сваты". В медиахолдинге "1+1 Медиа" заявили, что намерены обжаловать это решение.

Сериал "Сваты" был снят студией "Квартал 95" под руководством Владимира Зеленского.