Шахназаров предложил Минкультуры разработать программу поддержки дубляжа российского кино

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Гендиректор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров предложил министру культуры России Владимиру Мединскому разработать программу поддержки дубляжа российских кинолент для их продвижения за рубежом. Соответствующее предложение он высказал в понедельник в эфире программы "Диалог" в эфире телеканала "Россия-24".

"Надо не только субтитрировать, надо дублировать картины. Вот на это надо выделять деньги", - сказал Шахназаров. "Может быть, вам в Министерстве культуры какую-то программу составить для поддержки именно дубляжа картин?" - озвучил он свое предложение Мединскому.

По мнению главы "Мосфильма", дубляж российских фильмов позволит отечественному кино успешнее конкурировать на мировом рынке и занять свою нишу на интернет-площадках. "Если мы хотим, конечно, продвигать через интернет, а я думаю, именно это - будущее. Потому что, на мой взгляд, нас не пустят в реальный прокат. Это на сегодняшний день невозможно", - пояснил он.

Шахназаров подчеркнул, что продвижение российских фильмов через интернет является наиболее реальным способом получить распространение за рубежом. "Но для этого желательно, конечно, дублировать", - сказал он и добавил, что для дубляжа не требуется больших финансовых затрат.

Ранее глава Минкультуры Владимир Мединский сообщил о планах ведомства передать Фонду кино функции определения получателей госсубсидии на продвижение российского кино за рубежом. По его словам, государственная поддержка должна идти на оплату стендов на крупнейших рынках, оплату дубляжа на иностранные языки и оплату определенных рекламных акций за рубежом.