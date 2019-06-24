Премьера спектакля Панкова "Медведь" состоялась в рамках Чеховского фестиваля

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Премьера спектакля "Медведь" по одноименной пьесе-шутке А. П. Чехова, поставленного Владимиром Панковым совместно с Международным театральным фестивалем имени Чехова, состоялась в понедельник в рамках Чехов-феста, четырнадцатого по счету.

В постановке сочетаются несколько жанров: опера, романс и драма. Две главные роли представили два драматических актера и два - исполняющих оперные и другие музыкальные партии. Помещицу Елену Ивановну Попову сыграли Елена Яковлева и Надежда Мейер, а отставного поручика артиллерии Григория Степановича Смирнова - Александр Феклистов и Петр Маркин.

"С Чеховским фестивалем у нас уже даже не дружба, а родственная какая-то связь, - сказал Панков. - Это уже не первая совместная постановка, именно Валерий Иванович Шадрин (генеральный директор фестиваля) дал импульс "Медведю" и это название. Когда он предложил, я сразу подумал о Елене Алексеевне Яковлевой и Александре Васильевиче Феклистове, о Пете Маркине и Наде Мейер, это такой квартет. Мне безумно интересно было соединить водевиль, оперу, оперетту и романс".

Панков поделился, что при постановке пьесы он уделял большое внимание нескольким аспектам. В том числе его интересовали смех и плач в произведении: то, как одно перетекает в другое. Режиссер изучал и противоречивость женщины: "Когда женщина говорит "да" - это не значит "да", когда женщина говорит "нет" - это не значит "нет". Как угадать, где "да" и где "нет" - это красной нитью идет через весь спектакль", - отметил он.

По словам режиссера, планируется, что в следующем сезоне постановка войдет в репертуар театра, а также отправится с гастролями в Бразилию.

Чеховский фестиваль проходит в Москве и других городах России с 14 мая по 21 июля 2019 года.