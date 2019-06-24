Финальные туры конкурса им. Чайковского стартуют в Москве и Петербурге

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Финальный, третий тур ХVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского начинается во вторник в Москве и Санкт-Петербурге. В Большом зале Московской консерватории и Концертном зале им. Чайковского с оркестром выступят пианисты и скрипачи, в Большом зале филармонии им. Шостаковича в Петербурге - виолончелисты, сообщили в пресс-центре смотра.

Третий тур вокалистов пройдет 27 июня в "Мариинском-2". Исполнители на деревянных и медных духовых инструментах в тот же день проведут финал в Концертном зале Мариинского театра.

Уже определены финалисты по специальностям "Фортепиано", "Скрипка", "Виолончель", "Сольное пение" и "Деревянные духовые". Второй тур по "Медным духовым" пройдет во вторник.

Среди пианистов в третий тур прошли российские музыканты Константин Емельянов, Дмитрий Шишкин и Алексей Мельников. Среди скрипачей - россияне Айлен Притчин и Сергей Догадин. Участницей третьего тура по специальности "Виолончель" стала Анастасия Кобекина из России.

В финале конкурсанты должны исполнить концерты Чайковского для фортепиано, скрипки и "Вариации на тему рококо" для виолончели с оркестром. Билеты на финал конкурса пианистов уже распроданы, согласно информации на сайте консерватории. Концерты будут транслироваться каналом Medici.tv. Выступления пианистов, скрипачей и виолончелистов будут проходить в течение трех дней, церемония награждения состоится 28 июня в московском зале "Зарядье", на следующий день победители дадут концерт в "Мариинском-2".

Конкурс проходит в Москве и Санкт-Петербурге с 17 по 29 июня, конкурсные испытания - с 18 по 27 июня. В нынешнем смотре впервые, помимо пианистов, скрипачей, виолончелистов и певцов, соревнуются исполнители на деревянных и медных духовых инструментах.