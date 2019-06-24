Константин Богомолов вступает в должность худрука Театра на Малой Бронной

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Режиссер Константин Богомолов вступает во вторник в должность художественного руководителя Театра на Малой Бронной, состояние дел которого он изучал последние несколько недель.

"[С 25 июня] формально вхожу в должность художественного руководителя, - сказал ТАСС Богомолов. - Есть понимание огромного объема работы. Последний месяц я посвятил тому, чтобы входить в дела театра и смотреть спектакли, труппу, понимать все про них. Продолжу это делать в августе, когда откроется новый сезон".

Худрук отметил, что последние две недели посвятил встрече с каждым артистом в театре, индивидуальным беседам с ними, а также изучению дел, касающихся скорого ремонта здания театра. "Все, что впереди, связано с огромной кропотливой работой, с огромным желанием сделать театр успешным, счастливым, открыться городу, миру, на это направлены все мои усилия", - поделился Богомолов.

Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский в мае представил Богомолова коллективу театра в должности худрука.

Богомолов в 1997 году окончил филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, в 2003 - ГИТИС. В числе его работ - спектакли "Театральный роман, или Записки покойника" по Михаилу Булгакову, "Много шума из ничего" Шекспира, "Гаргантюа и Пантагрюэль" по мотивам романа Франсуа Рабле, "Идеальный муж. Комедия" по произведениям Уайльда, поставленные на сценах разных театров, в том числе МХТ им. Чехова и Театра наций.

Неоднократно номинировался на премию "Золотая маска". В 2014 году был удостоен "Приза критики" фестиваля "Золотая маска" за создание спектакля "Идеальный муж. Комедия". Также Богомолов работал в кино, в частности, сделал сериал "Содержанки". Нашумевшим проектом Богомолова стал спектакль "Ай Фак" с Мастерской Брусникина по мотивам романа Виктора Пелевина.