Фильм о Нетаньяху стал темой обсуждения на фестивале еврейского кино в Москве

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Обсуждение документального фильма режиссера Дэна Шадура "Король Биби" (Израиль-США, 2018 год), посвященного премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, состоялось в понедельник в рамках Пятого Московского еврейского кинофестиваля в Центре документального кино. Свое мнение о картине высказал, в частности, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, который не раз встречался с израильским премьером и брал у него интервью.

"Для меня здесь две истории - одна это фильм как таковой, вторая - личность героя фильма. Фильм сделан совершенно замечательно, я не знаю второго такого фильма, который вот так был сделан про действующего политика при жизни. Что касается героя, я встречался с ним несколько раз, даже три раза брал у него интервью. Мне кажется, это один из самых интересных примеров, когда в стране сделана попытка анализа самого популярного политика последних десятилетий, я смотрел, не отрываясь", - сказал он.

Гусман охарактеризовал Нетаньяху как одну из самых интересных фигур современного политического мира. "Мне кажется, что это все-таки фильм о победителе, а не о побежденном. Мне кажется, авторы постарались максимально показать ровно все то, что люди знают про него, но кинематографическим образом, и у них это получилось", - добавил он.

В программе конкурса полнометражного кино участвуют семь картин, короткометражного художественного - 13 и короткометражного документального - 11 фильмов. Все остальное - это различные тематические внеконкурсные программы. Всего на фестивале будет показано около 60 картин. Победителей определят в номинациях: "Лучший фильм", "Лучший документальный фильм", "Лучший короткометражный фильм", "Лучший документальный короткометражный фильм" и "Приз жюри".

Кинофестиваль проходит с 23 по 30 июня. Форум организован при поддержке Федерации еврейских общин России и других еврейских организаций. Лауреаты получат приз, который называется "Ключ к открытиям" - статуэтку, символизирующую положение еврейской культуры на стыке взаимодействия разных стран и национальностей. За несколько лет Московский еврейский кинофестиваль посетили более 10 тыс. зрителей, было показано свыше 100 лучших картин последних лет, посвященных еврейской тематике.