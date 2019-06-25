Абрамович поможет найти архитектора для строительства новой сцены Пермского театра оперы

ПЕРМЬ, 25 июня. /ТАСС/. Начало строительства новой сцены Пермского театра оперы и балета планируется в 2020 году, до конца текущего года предполагается завершить работы по проектированию с привлечением международных специалистов и прохождение экспертизы. Об этом сообщил во вторник губернатор региона Максим Решетников на пресс-конференции.

Чем театр в Перми притягивает любителей искусства со всего мира

Поле для экспериментов. Чем театр в Перми притягивает любителей искусства со всего мира

"Задача в этом году завершить проектирование, пройти экспертизу. Есть поручение председателя правительства РФ по включению [проекта] в федеральную адресную инвестиционную программу, мы первый этап прошли, объект находится в листе ожидания. Надо сейчас срочно закончить с проектированием. Если все будет нормально, начнем в следующем году строить", - сказал он.

По его словам, планируется привлечь международных архитекторов для создания проекта. "Есть задача привлечения международных архитекторов к фасадным решениям, внутренним интерьерам. Здесь мы ведем переговоры, нам поддержку оказывает [бизнесмен] Роман Абрамович. Это точно будет международная команда, чтобы мы получили достойные фасадные решения", - отметил Решетников.

Губернатор добавил, что строительство новой сцены будет вестись вне зависимости от того, кто является директором или художественным руководителем театра.

О новой сцене театра

Строительство нового здания пермского театра хотели начать в первом квартале 2013 года - сразу после прохождения госэкспертизы, а завершить возведение нового здания и реконструкцию старого - до конца 2016 года. Тогда предполагалось, что к существующему историческому зданию будет пристроен корпус с новой сценой и зрительным залом, а также репетиционными помещениями и гримерными для артистов. Позже краевые власти отказались от проекта, посчитав, что строительство дорого обойдется бюджету.

В интервью ТАСС директор театра Андрей Борисов сообщал, что в 2019 году правительство РФ поддержало театр и планирует выделить деньги на строительство новой сцены, стоимость которой специалисты оценивают в 7 млрд рублей, объявлен конкурс на проектирование. По словам Борисова, новая сцена даст возможность раскрыть потенциал театра и ставить еще больше спектаклей.

В феврале 2017 года на открытии фестиваля "Золотая маска" художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис заявлял, что покинет Пермь, если для театра не построят новую сцену. 21 июня стало известно о решении Курентзиса оставить пост: с сентября 2019 года он прекращает работу в качестве худрука театра и намерен сосредоточится на дальнейшем развитии оркестра и хора musicAeterna.

Пермский театр оперы и балета - один из старейших музыкальных театров России, создан в 1870 году. Достижения театра были неоднократно отмечены премиями фестиваля-конкурса "Золотая маска". Курентзис был художественным руководителем театра с 2011 года и неоднократно становился обладателем премии. Под его руководством играл оркестр и хор MusicAeterna, известный как один из самых передовых российских коллективов, специализирующийся на аутентичном исполнительстве.