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Культурные нормативы включат в школьную программу с 1 сентября

Школьники должны будут посетить определенное количество выставок, музеев, спектаклей и посмотреть несколько фильмов в год, сообщил ранее министр культуры Владимир Мединский

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Учебную программу школ с 1 сентября 2019 года дополнят культурными нормативами, сообщил во вторник секретариат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам заседания правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

"1 сентября 2019 года будет запущена новая межведомственная программа Минкультуры и Минпросвещения "Культурные нормативы школьников", которая позволит привлечь внимание учащихся к культуре России. Новая программа предоставит молодым людям дополнительные возможности по ознакомлению с художественными шедеврами, произведениями литературы, музыки и театральными постановками", - говорится в сообщении.

В феврале 2019 года министр культуры Владимир Мединский сообщил, что Минкультуры и Минпросвещения планируют включить культурные нормативы для школьников в учебную программу. По его словам, учащиеся должны будут посетить определенное количество выставок, музеев, спектаклей и посмотреть несколько фильмов в год. Затем они должны будут поделиться своими впечатлениями в "в специально созданном бумажном или электронном дневнике". Глава Минпросвещения Ольга Васильева отмечала, что данные меры будут способствовать воспитанию эстетического чувства у детей.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаМединский, Владимир РостиславовичРоссияВасильева, Ольга Юрьевна
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