Глава Пермского края ожидает, что Курентзис продолжит участвовать в культурной жизни края

ПЕРМЬ, 25 июня. /ТАСС/. Губернатор Пермского края Максим Решетников рассчитывает, что бывший художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис продолжит участвовать в культурной жизни региона, учитывая то, что у него здесь дом и он рассматривает край местом дальнейшего проживания.

В феврале 2017 года на открытии фестиваля "Золотая маска" Курентзис заявлял, что покинет Пермь, если для театра не построят новую сцену. 21 июня стало известно о решении Курентзиса с сентября прекратить работу в качестве худрука театра и сосредоточиться на дальнейшем развитии оркестра и хора MusicAeterna. Мотивы его решения не уточнялись.

"Учитывая, что у [Курентзиса] здесь дом остается, он рассматривает Пермский край для жизни, я рассчитываю, что, если все будет нормально, мы практически такое же присутствие Теодора обеспечим", - сказал Решетников во вторник на пресс-конференции.

Губернатор отметил, что власти региона решали возникающие претензии по репетиционной базе, по новым постановкам и репертуару, были готовы к дальнейшим шагам, однако Курентзис 21 июня известил в письме о своем решении покинуть пост.

"Я ему говорил, если с нашей стороны, на его взгляд, что-то не доделано, то мы готовы проработать эти вопросы. Но он принял свое решение, в то же время предложил "уходя не уходить", оставаясь худруком Международного Дягилевского фестиваля в Перми, и будет с определенной периодичность давать концерты оркестра и хора MusicAeterna", - пояснил Решетников.

Пермский театр оперы и балета - один из старейших музыкальных театров России, создан в 1870 году. Достижения театра были неоднократно отмечены премиями фестиваля-конкурса "Золотая маска". Курентзис был художественным руководителем театра с 2011 года и неоднократно становился обладателем премии. Под его руководством играл оркестр и хор MusicAeterna, известный как один из самых передовых российских коллективов, специализирующийся на аутентичном исполнительстве.