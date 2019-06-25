В Минкультуры рассчитывают, что МХАТ им. Горького услышит мнение Дорониной о репертуаре

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Министерство культуры надеется, что коллектив и руководство МХАТ им. Горького смогут найти взаимоприемлемое решение о репертуаре театра. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе министерства.
Ранее в соцсетях было распространено видеообращение некоторых артистов театра, которые требуют вернуть Дорониной, оставившей в декабре 2018 года пост директора и худрука театра, ее прежние полномочия, в том числе влияние на репертуарную и художественную политику театра. По словам артистов, классический репертуар МХАТ замещается спектаклями низкого художественного уровня, что ведет к уничтожению театра.
"В отношении ситуации вокруг МХАТ им. Горького министерство культуры внимательно следит за происходящим, прислушиваясь к аргументам каждой из сторон. Следует напомнить, что Татьяна Доронина является председателем художественного совета МХАТа, который как раз и призван влиять на репертуарную политику театра", - сообщили в Минкультуры.
В министерстве отметили, что художественный руководитель театра Эдуард Бояков "должен прислушиваться к мнению совета и выстраивать репертуарный план исходя из его рекомендаций". "Уверены, что коллектив и руководство театра найдут взаимоприемлемое решение", - отметили в Минкультуры.