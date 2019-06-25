В МХАТ им. Горького недоумевают по поводу мотивов авторов обращения в поддержку Дорониной

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Администрация МХАТ им. Горького недоумевает по поводу видеобращения в поддержку бывшего худрука театра Татьяны Дорониной. Его подготовили только пять из 88 артистов театра, заявил во вторник ТАСС руководитель рекламно-информационного отдела театра Александр Замыслов.

Ранее в соцсетях было распространено видеообращение некоторых артистов театра, которые требуют вернуть Дорониной, оставившей в декабре 2018 года пост директора и худрука театра, ее прежние полномочия, в том числе влияние на репертуарную и художественную политику театра. По словам артистов, классический репертуар МХАТ замещается спектаклями низкого художественного уровня, что ведет к уничтожению театра.

"Труппа отработала благополучно сезон, сделала отличные сборы в июне, "мертвом" для театра сезоне, и в этот момент появляется инициативная группа из нескольких артистов и неизвестных граждан и начинает опровергать все успехи театра и Эдуарда Боякова (художественный руководитель театра - прим. ТАСС) лично, - сказал он. - Я искренне не понимаю, чего требуют эти люди, такое ощущение, что они просто создают шум".

По словам Замыслова, в записи видеообращения участвовали артисты, у которых либо закончился контракт с театром, либо имеются разногласия с другими артистами и руководством. "Итого мы получаем пять человек из труппы, в которой 88 человек", - отметил он, добавив, что в труппе недоумевают относительно целей и мотивов этих нескольких людей.

Замыслов отметил, что за это выступление к артистам не будут применяться никакие санкции. "Санкции никак не будут связаны с тем, что они наговорили глупостей на ступеньках театра. За ступеньки театра они будут отвечать перед коллегами, которых они растоптали", - сказал он. Замыслов добавил, что участники видеообращения не изъявляли желание покинуть театр.

В Министерстве культуры РФ выразили надежду, что коллектив и руководство МХАТ им. Горького смогут найти взаимоприемлемое решение о репертуаре театра. В ведомстве напомнили, что Доронина является председателем художественного совета МХАТа, призванного влиять на репертуарную политику театра, поэтому Бояков "должен прислушиваться к мнению совета и выстраивать репертуарный план исходя из его рекомендаций".

О театре

В 1987 году МХАТ разделился на два театра - МХТ имени Чехова во главе с Олегом Ефремовым и МХАТ им. Горького, который возглавила Татьяна Доронина. С июля 1987 по декабрь 2018 года Доронина являлась художественным руководителем МХАТ им. М. Горького, после чего указом президента РФ была назначена президентом театра. Место худрука занял Эдуард Бояков.