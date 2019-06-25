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В МХАТ им. Горького недоумевают по поводу мотивов авторов обращения в поддержку Дорониной

Некоторые артисты театра требуют вернуть Татьяне Дорониной ее прежние полномочия директора и худрука театра

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Администрация МХАТ им. Горького недоумевает по поводу видеобращения в поддержку бывшего худрука театра Татьяны Дорониной. Его подготовили только пять из 88 артистов театра, заявил во вторник ТАСС руководитель рекламно-информационного отдела театра Александр Замыслов.

Ранее в соцсетях было распространено видеообращение некоторых артистов театра, которые требуют вернуть Дорониной, оставившей в декабре 2018 года пост директора и худрука театра, ее прежние полномочия, в том числе влияние на репертуарную и художественную политику театра. По словам артистов, классический репертуар МХАТ замещается спектаклями низкого художественного уровня, что ведет к уничтожению театра.

"Труппа отработала благополучно сезон, сделала отличные сборы в июне, "мертвом" для театра сезоне, и в этот момент появляется инициативная группа из нескольких артистов и неизвестных граждан и начинает опровергать все успехи театра и Эдуарда Боякова (художественный руководитель театра - прим. ТАСС) лично, - сказал он. - Я искренне не понимаю, чего требуют эти люди, такое ощущение, что они просто создают шум".

По словам Замыслова, в записи видеообращения участвовали артисты, у которых либо закончился контракт с театром, либо имеются разногласия с другими артистами и руководством. "Итого мы получаем пять человек из труппы, в которой 88 человек", - отметил он, добавив, что в труппе недоумевают относительно целей и мотивов этих нескольких людей.

Замыслов отметил, что за это выступление к артистам не будут применяться никакие санкции. "Санкции никак не будут связаны с тем, что они наговорили глупостей на ступеньках театра. За ступеньки театра они будут отвечать перед коллегами, которых они растоптали", - сказал он. Замыслов добавил, что участники видеообращения не изъявляли желание покинуть театр.

В Министерстве культуры РФ выразили надежду, что коллектив и руководство МХАТ им. Горького смогут найти взаимоприемлемое решение о репертуаре театра. В ведомстве напомнили, что Доронина является председателем художественного совета МХАТа, призванного влиять на репертуарную политику театра, поэтому Бояков "должен прислушиваться к мнению совета и выстраивать репертуарный план исходя из его рекомендаций".

О театре

В 1987 году МХАТ разделился на два театра - МХТ имени Чехова во главе с Олегом Ефремовым и МХАТ им. Горького, который возглавила Татьяна Доронина. С июля 1987 по декабрь 2018 года Доронина являлась художественным руководителем МХАТ им. М. Горького, после чего указом президента РФ была назначена президентом театра. Место худрука занял Эдуард Бояков.

Теги
РоссияЕфремов, Олег НиколаевичДоронина, Татьяна Васильевна
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