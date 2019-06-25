Более 100 коллективов из РФ и Европы выступят в Пскове на Международных Ганзейских днях

ПСКОВ, 25 июня. /ТАСС/. Более 100 творческих коллективов из разных регионов России, а также из стран Западной и Восточной Европы выступят в Пскове на Международных Ганзейских днях Нового времени, сообщил во вторник ТАСС ведущий консультант по творческим вопросам Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов.

"Выступят более 100 коллективов, причем не только из России, но из разных стран мира. Это Германия, Голландия, Франция, Швеция, Польша, Латвия, Эстония, Литва. Практически все ганзейские страны привезли свои культурные программы. Из звезд - это "Кубанская казачья вольница", государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема, группа "Фрукты", - сказал собеседник агентства, добавив, что в Псковском кремле на закрытии выступит хор имени Пятницкого.

В ходе пресс-конференции, посвященной программе Международных Ганзейских дней, которая состоялась во вторник, Волхонов также отметил, что центром праздника станет Октябрьская площадь в Пскове. "Здесь будет располагаться самая важная часть Ганзейских дней - презентационный рынок городов. Будут стоят палатки, где города-участники будут презентовать себя", - сказал журналистам организатор мероприятий.

Он также добавил, что на главной сцене выступит народный самодеятельный ансамбль "Сказ" имени Виталия Румянцева. Коллектив ежегодно участвует в Международных Ганзейских днях и гастролирует по всему миру, за 40 лет существования он дал более 3,2 тыс. концертов.

Международные Ганзейские дни пройдут в Пскове с 27 по 30 июня. Организационный комитет по подготовке мероприятия возглавляет зампредседателя правительства РФ Ольга Голодец. Ганзейский союз объединяет 186 городов из 16 стран и является влиятельной культурно-экономической общественной организацией. В России насчитывается 14 ганзейских городов, все они исторически связаны со средневековым объединением торговых европейских городов Ганза, которое дало название организации, и объединены в Союз русских ганзейских городов.