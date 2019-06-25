Госдума приняла во втором чтении проект о борьбе с "билетной мафией" с учетом поправок

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник поддержала во втором, основном чтении законопроект о борьбе с театральными спекулянтами.

Инициатива вводит новые правила продажи и возврата билетов в театры, филармонии и на экскурсии. Запрещается реализация билетов по цене выше указанной на них стоимости. Распространять их смогут только организации культуры либо уполномоченные ими лица на основании договора, причем комиссия посредника не должна превышать 10%.

Документ принят с учетом ряда поправок: согласно одной из них, размер компенсации за возвращаемый покупателем билет будет зависеть от времени, оставшегося до спектакля или концерта. Если это не позднее чем за 10 дней до мероприятия, покупатель получит его полную стоимость. Не менее половины суммы будет компенсировано, если до спектакля осталось 5-10 дней, и лишь треть, если 3-5 дней. В случае возврата менее чем за три дня до покупатель рискует остаться ни с чем. В то же время зритель может рассчитывать на полную компенсацию в случае отмены, замены или переноса мероприятия самим учреждением культуры.

Если зритель пропустил мероприятие в связи со своей болезнью или смертью члена семьи (близкого родственника) и может подтвердить это документально, порядок возврата билета будет регулироваться подзаконными актами кабмина. Еще одна поправка решает вопрос "лишнего билета": в исходной редакции любая перепродажа билета грозила штрафом до 300 тыс. рублей, а обновленная версия документа допускает однократную продажу купленного для себя билета по цене, не превышающей указанный номинал. Кроме того, в театрах, филармониях и музеях появятся именные, а также невозвратные билеты - последнее коснется тех билетов, абонементов или экскурсионных путевок, которые продаются по льготам и акциям.

Вступление закона в силу предусматривается с 1 сентября этого года.

Решение для всех

Глава профильного комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская пояснила, что правительственный проект изначально поступил в палату в сыром виде, его доработка со всеми заинтересованными сторонами заняла почти полгода.

"Мы пытались свести в компромиссе всех, кого касается этот законопроект. Это и самые знаменитые, самые элитарные театры нашей страны, которые действительно страдают от билетных перекупщиков. И абсолютное большинство их коллег, особенно в регионах, где нет проблемы перекупщиков, а, напротив, есть проблемы незаполненных залов, количество распространителей сокращается просто болезненно для этих театров. И, наконец, интересы нашего с вами соотечественника", - сказала она журналистам перед пленарным заседанием.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что инициатива призвана защитить не только зрителей, но и театры. "Существует проблема, когда перекупщики приобретают билеты на спектакли, затем перепродают их по цене в разы дороже, обирая наших граждан, а не сумев их продать, возвращают театру, при этом получая полную стоимость", - пояснил он и привел в пример Государственный театр наций, где за сезон недобросовестные покупатели возвращают билеты на сумму более 3 млн рублей.