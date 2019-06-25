Национальный молодежный оркестр и сводный детский хор откроют Ганзейские дни в Пскове

ПСКОВ, 25 июня. /ТАСС/. Национальный молодежный симфонический оркестр и сводный детский хор России дадут совместный концерт на церемонии открытия Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове, которые пройдут в регионе с 27 по 30 июня. Об этом во вторник сообщила журналистам директор псковской областной филармонии Елизавета Барышникова.

Российский национальный молодежный симфонический оркестр создан в 2018 году при поддержке Фонда президентских грантов и Минкультуры в рамках программы "Национальный молодежный симфонический оркестр - Симфоническая академия". Коллектив должен готовить резерв для коллективов страны под руководством выдающихся дирижеров, солистов и педагогов. По результатам всероссийского конкурса в оркестр вошли 100 музыкантов из 27 регионов страны в возрасте от 20 до 28 лет.

"В данный момент в большом концертном зале филармонии проходят репетиции сводного детского хора России. Это уникальный коллектив, в который входят лучшие детские голоса со всей страны. Чуть позже у них будет совместная репетиция с еще одним уникальным проектом - это симфонический национальный молодежный оркестр. И в Псковском Кремле на открытии 27 июня все счастливчики, которые смогут туда попасть, насладятся уникальным концертом", - сказала Барышникова в ходе пресс-конференции, посвященной программе Ганзейских дней.

Она также добавила, что в рамках праздника в Пскове выступит солистка Мариинского театра Антонина Весенина. "К нам приезжает солистка дрезденской оперы, которая также является солисткой Мариинского театра, Антонина Весенина. Уникальный голос, меццо-сопрано, исполнит одну из самых ярких, популярных, известных арий - "Царица ночи". Сейчас проходит огромное количество репетиций, все коллективы и все наши площадки загружены", - резюмировала Барышникова.

Международные Ганзейские дни пройдут в Пскове с 27 по 30 июня. Организационный комитет по подготовке мероприятия возглавляет зампредседателя правительства РФ Ольга Голодец. Ганзейский союз объединяет 186 городов из 16 стран и является влиятельной культурно-экономической общественной организацией. В России насчитывается 14 ганзейских городов, все они исторически связаны со средневековым объединением торговых европейских городов Ганза, которое дало название организации, и объединены в Союз русских ганзейских городов.