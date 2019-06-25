Евгений Миронов назвал Аллу Покровскую "константой искренности и правды"

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Актриса и режиссер Алла Покровская, ушедшая из жизни во вторник в возрасте 81 года, была строгой к партнерам по сцене и одновременно требовательной к себе. Она была очень искренней, рассказал ТАСС актер Евгений Миронов.

"Она была очень настоящей, ее поэтому побаивались. Она могла быть резкой. Потому что не могла врать. Такой константы искренности и правды, конечно, будет сильно не хватать для нас всех. Очень скорблю", - сказал он.

С теплотой Миронов вспомнил совместную работу в спектакле "Господа Головлевы".

"Это была и радость, и сложность. Потому что находиться с ней на сцене была большая ответственность: она была очень строга к партнерам и требовательна, в том числе к самой себе", - сказал Миронов.

"Не могу сказать даже слово "была" о ней <…> Пока трудно…Она была для меня такой столп художественности, нравственности, партнерства, женственности, материнства", - добавил он.

"Аналитик каждой своей роли"

Большинство актерских работ Аллы Покровской пришлись на годы ее работы в "Современнике", поэтому уход из жизни актрисы и педагога стал горем для всего театра, говорится в сообщении на сайте "Современника".

"Для "Современника" ее уход - огромное горе, которое лично касается всех, кто строил и продолжает строить наш театр. Большинство из потрясающих работ, созданных Покровской на сцене, пришлись на десятилетия ее работы именно в "Современнике". Алла Борисовна - не просто уникальная актриса. Она из редкого числа людей этой профессии, творчество которых строилось не только на невероятной органике и блистательной актерской технике", - говорится в тексте.