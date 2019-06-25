{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Евгений Миронов назвал Аллу Покровскую "константой искренности и правды"

По словам актера, "она была очень строга к партнерам и требовательна, в том числе к самой себе"

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Актриса и режиссер Алла Покровская, ушедшая из жизни во вторник в возрасте 81 года, была строгой к партнерам по сцене и одновременно требовательной к себе. Она была очень искренней, рассказал ТАСС актер Евгений Миронов.

На эту тему
Биография народной артистки РСФСР Аллы Покровской

"Она была очень настоящей, ее поэтому побаивались. Она могла быть резкой. Потому что не могла врать. Такой константы искренности и правды, конечно, будет сильно не хватать для нас всех. Очень скорблю", - сказал он.

С теплотой Миронов вспомнил совместную работу в спектакле "Господа Головлевы".

"Это была и радость, и сложность. Потому что находиться с ней на сцене была большая ответственность: она была очень строга к партнерам и требовательна, в том числе к самой себе", - сказал Миронов.

"Не могу сказать даже слово "была" о ней <…> Пока трудно…Она была для меня такой столп художественности, нравственности, партнерства, женственности, материнства", - добавил он.

"Аналитик каждой своей роли"

Большинство актерских работ Аллы Покровской пришлись на годы ее работы в "Современнике", поэтому уход из жизни актрисы и педагога стал горем для всего театра, говорится в сообщении на сайте "Современника".

"Для "Современника" ее уход - огромное горе, которое лично касается всех, кто строил и продолжает строить наш театр. Большинство из потрясающих работ, созданных Покровской на сцене, пришлись на десятилетия ее работы именно в "Современнике". Алла Борисовна - не просто уникальная актриса. Она из редкого числа людей этой профессии, творчество которых строилось не только на невероятной органике и блистательной актерской технике", - говорится в тексте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Сегодня не стало Аллы Борисовны Покровской. Для «Современника» ее уход - огромное горе, которое лично касается всех, кто строил и продолжает строить наш театр. Большинство из потрясающих работ, созданных Покровской на сцене, пришлись на десятилетия ее работы именно в «Современнике». Алла Борисовна - не просто уникальная актриса. Она из редкого числа людей этой профессии, творчество которых строилось не только на невероятной органике и блистательной актерской технике. Покровская - аналитик каждой своей роли. Она умела поэзию профессии поверять безупречной аналитикой. Умение осмыслить своё дело сделало Покровскую блистательным педагогом, лучшей среди равных в этом деле. Наши соболезнования Михаилу Олеговичу Ефремову, всей семье.

Публикация от Московский Театр Современник (@sovremenniktheatre)

В "Современнике" отметили, что умение Покровской осмысливать каждую свою роль позволило ей стать одним из лучших в стране театральных педагогов. "Покровская - аналитик каждой своей роли. Она умела поэзию профессии поверять безупречной аналитикой. Умение осмыслить свое дело сделало Покровскую блистательным педагогом, лучшей среди равных в этом деле", - подчеркнули в театре.

Коллектив выразил соболезнования семье и сыну Михаилу Ефремову.
 

Теги
Россия
Дума приняла в I чтении законопроект о правилах использования нацистской символики в кино
Документ направлен на устранение расхождения в законах "О противодействии экстремистской деятельности" и "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов"
Читать полностью