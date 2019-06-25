Дума приняла в I чтении законопроект о правилах использования нацистской символики в кино

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, разрешающий использование нацистской символики в учебно-просветительских целях и в произведениях искусства при условии осуждения нацизма.

Законопроект внесли в декабре 2018 года председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, а также глава комитета по культуре Елена Ямпольская. Они указали на расхождения в законах "О противодействии экстремистской деятельности" и "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Первый запрещает пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, сходной до степени смешения, а вторым запрещается использование нацистской символики в любой форме. Как отмечала Ямпольская, если формально исполнять этот закон, "то получается, что все наши фильмы о войне должны быть запрещены".

Законопроект, призванный устранить это противоречие, вносит в оба закона поправки, выводящие из-под запрета использование нацистской атрибутики (символики) или сходной с ней до степени смешения в произведениях науки, литературы, искусства, в продукции СМИ, в учебных и просветительских целях образовательными организациями. Обязательным условием при этом останется "осуждение нацизма и экстремизма и формирование негативного отношения к этой идеологии", а также отсутствие признаков ее пропаганды или оправдания.

В пакете с этим документом внесен законопроект, отменяющий в указанных случаях предусмотренное сегодня КоАП административное наказание за демонстрацию нацистской символики.