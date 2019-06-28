Блудный попугай, Карлсон или Щелкунчик? Кто вы из героев советских мультфильмов

Его можно назвать художественным папой так любимых всеми героев советских мультиков. Попугай Кеша, Малыш и Карлсон, Щелкунчик и его возлюбленная, Муха-цокотуха и Вовка (который "и так сойдет") родились благодаря Анатолию Савченко. На студию "Союзмультфильм", где он проработал более 30 лет, до самой своей пенсии, он попал совершенно случайно, по распределению после университета. Там художник создал в общей сложности 25 анимационных картин, которые стали культовыми лентами советского искусства.

Все его герои, как и задумывал автор, смешные, добрые, иногда немного карикатурные, а оттого безумно запоминающиеся и такие уютные. Даже, казалось бы, строгая фрекен Бок полюбилась не только благодаря голосу Фаины Раневской, но и из-за ее изящно-неуклюжих движений и пассажей вроде наматывания волос на нос. Пройдите несложный тест, чтобы вспомнить любимых персонажей детства и узнать, на кого из них вы похожи больше всего.