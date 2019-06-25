Австралийские аборигены приветствовали балет Большого театра ритуальными танцами

БРИСБЕН /Австралия/, 25 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Австралийские аборигены приветствовали своими ритуальными танцами во вторник балет Большого театра перед началом гастролей в Брисбене. Выступления прославленной российской труппы откроются в этом крупнейшем австралийском городе в среду, 26 июня, и накануне организаторы турне решили преподнести московским гостям сюрприз.

Известно, что коренные жители Австралии от общей численности населения страны составляют всего лишь пару процентов. Еще меньше сохранилось тех потомков древних племен, кто сберег свою традиционную культуру. Именно их и пригласили сегодня в один из репетиционных залов Квинслендского центра исполнительских искусств поприветствовать прибывшую на гастроли балетную труппу Большого театра.

Директор Квинслендского центра исполнительских искусств Джон Котзас, обратившись к собравшимся, отметил, что "ровно шесть лет назад Брисбен уже принимал балетную труппу Большого театра, которая выступила блистательно, впервые показав австралийцам знаменитый классический балет "Корсар" и веселый балет... "Светлый ручей" на музыку Дмитрия Шостаковича".

"Как только закрылся занавес тех триумфальных гастролей и вплоть до сегодняшнего дня мы ждали вашего возвращения, и рады, что вы снова у нас в гостях", - сказал Котзас.

"Австралия - очень древний континент, аборигены жили здесь еще 60 тыс. лет назад, - сказал он. - До сих пор сохранилось 300 аборигенских наций, говорящих на трехстах языках". "Та территория, где сейчас построен Квинслендский центр исполнительских искусств, была местом встречи аборигенских племен", - сообщил директор центра.

На языке музыки и танцев

Аборигены решили встретить актеров Большого театра, говоря на понятном всем языке - танца и музыки. Под звуки древних музыкальных инструментов они исполнили "танец песчаной игуаны", "танец белого журавля", "танец большой радужной змеи".

Артисты Большого балета (так во всем мире именуют балетную труппу Большого театра) не скупились на аплодисменты.

Завершилось приветствие общим танцем, который аборигены назвали "счастливым": его исполнили все вместе - артисты Большого балета и представители древнейших австралийских племен. "Под занавес" аборигены продемонстрировали фантастический номер, когда в руках у одного из танцоров загорелся не символический, а самый настоящий огонь. Артисты Большого театра поблагодарили их за феерическое шоу долго не смолкавшей овацией.

Перед легендарным "Спартаком"

После яркой, запоминающейся встречи артисты Большого балета продолжили занятия в балетном классе, после которого состоялась генеральная репетиция балета "Спартак".

"Нельзя расслабляться. Завтра мы открываем гастроли легендарным "Спартаком". Балет на музыку Арама Хачатуряна в постановке Юрия Николаевича Григоровича сохраняется в репертуаре Большого театра более полувека, что является случаем практически уникальным", - сказал руководитель балета Большого театра Махар Вазиев.

Он назвал "Спартак" "визитной карточкой" Большого балета и напомнил, что первыми исполнителями главных партий были блистательные танцовщики Владимир Васильев, Марис Лиепа, Екатерина Максимова, Михаил Лавровский, Наталия Бессмертнова.

"Но время идет, меняются поколения, и мы передаем... этот великий балет новым исполнителям, которые выступят перед австралийской публикой", - сказал Вазиев. Главные партии в спектакле исполнят Денис Родькин, Игорь Цвирко, Александр Волчков, Михаил Лобухин, Екатерина Крысанова, Ольга Смирнова, Мария Виноградова, Юлия Степанова, Анна Никулина, Артемий Беляков и другие солисты.

Вазиев уточнил ТАСС, что за время гастролей в Брисбене в "Спартаке" предстанут в качестве дебютантов пять исполнителей главных партий. "Это три новые Фригии - Маргарита Шрайнер, Анастасия Денисова, Элеонора Севенард, а также одна Эгина - Ольга Марченкова и один Красс - Артем Овчаренко", - сказал руководитель балета ГАБТ, выразив надежду на то, что балет "Спартак" с новыми исполнителями главных партий понравится австралийским зрителям.

За время гастролей в Брисбене "Спартак" покажут восемь раз, в гастрольную программу также включен балет Джорджа Баланчина "Драгоценности", который исполнят пять раз. Выступления Большого балета продлятся до 7 июля. Они пройдут в зале Лирического театра Квинслендского центра искусств, вмещающего 2100 зрителей. Как сообщили ТАСС организаторы турне, практически все билеты на Большой балет уже проданы.