Жюри кинофорума "Балтийские дебюты - 2019" возглавит "фабрикант фестивалей" Марко Мюллер

КАЛИНИНГРАД, 25 июня. /ТАСС/. Жюри XVI Международного фестиваля кино "Балтийские дебюты - 2019", который пройдет с 6 по 12 июля в курортном Светлогорске на калининградском побережье Балтийского моря, возглавит известный продюсер, кинокритик Марко Мюллер. Об этом сообщается в распространенном во вторник релизе пресс-службы регионального правительства.

"Председатель жюри международного конкурса - Марко Мюллер, в разные годы возглавлявший фестивали в Венеции, Роттердаме, Локарно. В состав жюри также вошли отборщик Венецианского кинофестиваля, кинокритик Алена Шумакова, кинокритик, программный директор Минского Международного кинофестиваля "Листопад" ("Лicтапад") Игорь Сукманов, финский продюсер и сценарист Иллка Матила", - говорится в сообщении.

Известно, что Мюллер, который с молодых лет занимался фестивалями, в профессиональной среде получил прозвище "фабрикант фестивалей". Продюсер также известен тем, что "открыл" ленинградскую школу кино в начале 1980-х, и первым показал на Западе фильмы Германа, Сокурова и других.

Председатель жюри российского конкурса - председатель редакционного совета "Литературной газеты", писатель и драматург Юрий Поляков, в составе жюри - Народный артист России Александр Галибин, информирует пресс-служба.

Ранее сообщалось, что в конкурсной программе фестиваля с участием молодых кинематографистов стран Балтийского региона, будут представлены работы режиссеров из десяти стран: России, Эстонии, Литвы, Латвии, Дании, Германии, Норвегии, Финляндии, Польши и Швеции. Показы пройдут в светлогорском театре эстрады "Янтарь-холл".

В программе фестиваля, помимо конкурса дебютных фильмов стран Балтийского региона и конкурса российских дебютов, будут представлены работы, вошедшие в специальную программу "Премьеры года". Юных зрителей ждет "Мир анимации" из 40 новых мультфильмов. Декан факультета анимации и мультимедиа ВГИК Елена Яременко, режиссер Станислав Соколов и продюсер Сергей Шумаков проведут мастер-классы для жителей города.

Гости фестиваля и организаторы

По красной фестивальной дорожке пройдут Народный артист России, режиссер Владимир Хотиненко, руководитель учебно-творческой мастерской киноведческого отделения ВГИК Татьяна Яковлева, знаменитый режиссер Кшиштоф Занусси, заместитель генерального директора информационного холдинга ВГТРК, директор и главный редактор телеканала "Культура", педагог Сергей Шумаков, режиссер, актер, сценарист Ренат Давлетьяров, актриса и певица Евгения Малахова, режиссер, продюсер Ханну-Пекка Ватикайнен, актер Ильдар Закиров, декан факультета анимации и мультимедиа ВГИК Елена Яременко, заведующий кафедрой анимации и компьютерной графики ВГИК Станислав Соколов, представители киношколы ВГИК вместе со студентами из Мексики, Китая, Франции, Италии, студенты мастерской Народного артиста России Александра Михайлова.

В культурной программе фестиваля - концерты известных исполнителей - Монеточки и Петра Налича. На церемонии закрытия "Балтийских дебютов" 12 июля выступит Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема, который представит музыку из кинофильмов и мюзиклов.

Ежегодно кинофорум, который проводится с 2004 года, посещают около 25 тыс. калининградцев и гостей региона. В "Балтийских дебютах" приняли участие уже более 200 режиссеров из десяти стран.