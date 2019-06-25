Первая современная скульптура с посмертной маской Пушкина открылась в парке Петергофа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник "Петергоф" впервые установил в одном из своих парков - Александрии современную скульптуру, сообщила во вторник журналистам пресс-служба музея. Речь идет о произведении "Вечность", которое является интерпретацией посмертной маски Александра Пушкина, посвященной отмечаемому в этом месяце 220-летию со дня рождения великого русского поэта.

"Впервые в историческом пространстве представлено произведение современного скульптора Григория Орехова, - рассказали в пресс-службе. - Выставка одного экспоната - "Вечность" открылась в парке Александрия у Готической капеллы".

В Петергофе объясняют выбор места тем, что посмертная маска Пушкина была выполнена скульптором Самуилом Гальбергом по настоянию другого великого поэта - Василия Жуковского, жизнь которого была связана с Александрией - он был воспитателем цесаревича Александра, будущего императора Александра II. Оригинал маски хранится во Всероссийском музее Пушкина в его последней квартире на набережной Мойки, 12. Известно, что из 15 масок первого отлива, сделанных Гальбергом, до наших дней сохранились лишь четыре, и две из них - экспонаты музея.

Установка этой скульптуры стала в Петергофе поводом для дискуссий о целесообразности появления современных форм в исторических парках, и через несколько дней в музее встретятся эксперты, которые обсудят эту тему. В формате выставки скульптура останется в Александрии до сентября.

"Домашний парк" императоров

Парк "Александрия", семейная резиденция четырех последних императоров, был создан в Петергофе в 1830-х годах по приказу Николая I, который решил сделать его приватной дачей для своей семьи, отличающейся от парадных ансамблей Верхнего и Нижнего парков. Он приказал построить там небольшой "сельский домик" - дворец Коттедж. Позднее в ансамбле появились еще две резиденции - Фермерский дворец Александра II и Нижняя дача Николая II.

С Александрией связаны многие исторические решения в судьбе России. Александр II готовил в Фермерском дворце Александрии знаменитую Крестьянскую реформу 1861 года, его внук Николай II подписал на Нижней даче манифест о вступлении страны в Первую мировую войну. С 1920-х годов началось развитие Александрии как музейного комплекса. Парк и его сооружения были серьезно повреждены в годы Великой Отечественной войны, их реставрация продолжается до наших дней.